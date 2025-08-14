Με ορεξάτο Πιέρο ο ΑΠΟΕΛ έριξε τεσσάρα στον Εθνικό Άχνας

Νέα φιλική νίκη για τον ΑΠΟΕΛ που μετά την τριάρα επί της Ανόρθωσης, φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ τον Εθνικό Άχνας στο Δασάκι.

Ο Πιέρος Σωτηρίου έγραψε δις το όνομά του στους σκόρερ, κάνοντας το 1-0 με πέναλτι στο 18ο λεπτό ενώ βρήκε δίχτυα και στο 51ο λεπτό. Ενδιάμεσα (51΄) έκανε το 0-2 ο Σταφυλίδης για να κλείσει το σκορ ο Κόρμου στο 79΄.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία ξεκίνησε τον αγώνα με τους Μπέλετς, Σατσιά, Λαΐφη, Μπρόρσον, Σταφυλίδη, Μαϊόλι, Ντάλσιο, Μαρκίνιος, Μάγιερ, Κόρμπου, Σωτηρίου.