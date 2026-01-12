ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άνοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Άνοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε μια θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 33 -με 1.455 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ να προηγείται (12.050) μπροστά από τον Γιανίκ Σίνερ (11.500), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (5.105).

Η πρώτη δεκάδα:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.050 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.105

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.780

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.105

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.080

7. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.990

8. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.960

9. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.840

10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.065

...

34. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.455

 

Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε μία θέση, για να βρεθεί στην 52η με 1.133 βαθμούς στη δεύτερη παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) για το 2026 που ανακοινώθηκε σήμερα. Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν' ακολουθεί και την Κοκό Γκοφ να επιστρέφει στην τρίτη θέση. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.990 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.328

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.320

5. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.850

6. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.453

7. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.267

8. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.232

9. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.003

10. Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.512

...

52. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.133

 

