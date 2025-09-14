ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Davis Cup: Με Αριστοτέλη Θάνο και Πέτρο Τσιτσιπά στο διπλό η Ελλάδα

Με τον Αριστοτέλη Θάνο και τον Πέτρο Τσιτσιπά θα αγωνιστεί στο διπλό η Ελλάδα, στο tie με τη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup.

Η Εθνική Ελλάδας θα παραταχθεί στο διπλό του Davis Cup κόντρα στη Βραζιλία με τον Αριστοτέλη Θάνο και τον Πέτρο Τσιτσιπά, αντικαθιστώντας τον Στέφανο, ο οποίος εστιάζει στο μονό με τον Ζοάο Φονσέκα.

Το ζευγάρι Θάνος-Πέτρος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τους έμπειρους Βραζιλιάνους Μαρτσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος στις 17:00. Οι Βραζιλιάνοι θεωρούνται φαβορί, λόγω της εμπειρίας τους.

Η ομάδα που θα κερδίσει το διπλό θα πάρει το προβάδισμα με 2-1 και στη συνέχεια θα χρειαστεί μία ακόμα νίκη σε κάποιο από τα δύο μονά για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

 

