Μπεργκ: «Πολύ χαρούμενοι, μπορούσαμε να σκοράρουμε πολλά γκολ - Υπομονή για Μαέ»

Διαβάστε όσα δήλωσε στην κάμερα της Cytavision ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την πρόκριση της ομάδας του στη League Phase του Conference League χάρη στην επικράτηση επί της Βόλφσμπεργκερ με 5-4 στα πέναλτι (1-0 κανονική διάρκεια και παράταση).

Αναλυτικά...

«Νιώθουμε χαρά, περηφάνια, πάντα στα πέναλτι είναι ιδιαίτερο. Μπορούσαμε να σκοράρουμε πολλά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, στην παράταση, τελικά χρειάστηκαν τα πέναλτι, οι εκτελέσεις μας ήταν πολύ καλές και για αυτό μπήκαμε στο Conference League. Παίξαμε γενικά πολύ καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα».

Για τους οπαδούς: «Φανταστικοί. Ήταν ωραίο να δω τόσους πολλούς ανθρώπους, χρειαζόμασταν βοήθεια γιατί ήμασταν με παίκτη λιγότερο. Τα καταφέραμε, ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια».

Για τη μεταγραφή Μαέ: «Είναι ένας καλός παίκτης, έδειξε όταν έπαιξε ξανά στην Κύπρο ότι έχει προοπτική και είναι σε τοπ επίπεδο. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο, πρέπει να προπονηθεί και να προσαρμοστεί, πρέπει να έχουμε υπομονή μαζί του».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε:

«Eίμαστε πολύ ικανοποιημένοι τόσο με την απόδοση μας σε αυτά τα παιχνίδια όσο και με τα αποτελέσματα. Κάναμε δύο πολύ καλά παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ. Η πρόκριση αυτή ήταν ο μεγάλος στόχος του καλοκαιριού και τα καταφέραμε. Αν και ήμασταν πολύ καλύτεροι στα δύο παιχνίδια χρειάστηκαν τα πέναλτι και είναι πολύ σημαντικό που τα καταφέραμε. Είναι εντυπωσιακό το 5/5 στα πέναλτι και είμαστε σούπερ χαρούμενοι».

Για τα ψυχικά αποθέματα και τη νοοτροπία μετά το άδικο σκορ και τη διαιτησία του πρώτου αγώνα: «Ναι, 100% αυτό δείχνει. Είναι ένα καλό γκρουπ παικτών, δουλεύουν πολύ σκληρά στην προπόνηση. Παίζουμε λίγο διαφορετικά τώρα από ότι πριν. Γινόμαστε όλο και καλύτεροι κι αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα με τη League Phase θα έχουν όλοι οι παίκτες περισσότερα παιχνίδια και πρέπει να είναι έτοιμοι, είμαι σίγουρος πως θα είναι επειδή δουλεύουν σκληρά. Ανυπομονούμε να ανταγωνιστούμε στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα που είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

«Ναι πετύχαμε τον πρώτο στόχο, στο ποδόσφαιρο όλα είναι μια διαδικασία, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επίσης ψάχνουμε να βελτιωθούμε και όσο καλύτερα παίζουμε τόσο περισσότερες νίκες θα πάρουμε. Σίγουρα θέλουμε να ανταγωνιστούμε, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε αλλά έχουμε καλή ομάδα και θα ανταγωνιστούμε».

Για τον Μαέ και άλλες μεταγραφές: «Είμαστε χαρούμενοι που ήρθε στην ομάδα, τώρα στο League Phase Θα χρειαστούμε περισσότερους παίκτες να παίζουν περισσότερο. Άλλο να έχεις έναν αγώνα τη βδομάδα και άλλο να έχεις δύο. Είναι ποιοτικός παίκτης, δεν έπαιξε πολύ τον τελευταίο χρόνο έτσι σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί, δεν έχουμε φιλικά να του δώσουμε τώρα. Είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ, πιστεύουμε θα βοηθήσει την ομάδα. Θα δούμε αν υπάρχουν κι άλλοι παίκτες να προσθέσουμε στην ομάδα για να μας δώσουν κι άλλη ποιότητα και βάθος. Ίσως υπάρξουν κάποιες πιθανότητες ίσως όχι. Δεν σταματάμε οριστικά πριν κλείσει το παράθυρο».