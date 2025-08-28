ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Πολύ χαρούμενοι, μπορούσαμε να σκοράρουμε πολλά γκολ - Υπομονή για Μαέ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Πολύ χαρούμενοι, μπορούσαμε να σκοράρουμε πολλά γκολ - Υπομονή για Μαέ»

Διαβάστε όσα δήλωσε στην κάμερα της Cytavision ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την πρόκριση της ομάδας του στη League Phase του Conference League χάρη στην επικράτηση επί της Βόλφσμπεργκερ με 5-4 στα πέναλτι (1-0 κανονική διάρκεια και παράταση).

Αναλυτικά...

«Νιώθουμε χαρά, περηφάνια, πάντα στα πέναλτι είναι ιδιαίτερο. Μπορούσαμε να σκοράρουμε πολλά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, στην παράταση, τελικά χρειάστηκαν τα πέναλτι, οι εκτελέσεις μας ήταν πολύ καλές και για αυτό μπήκαμε στο Conference League. Παίξαμε γενικά πολύ καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα».

Για τους οπαδούς: «Φανταστικοί. Ήταν ωραίο να δω τόσους πολλούς ανθρώπους, χρειαζόμασταν βοήθεια γιατί ήμασταν με παίκτη λιγότερο. Τα καταφέραμε, ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια».

Για τη μεταγραφή Μαέ: «Είναι ένας καλός παίκτης, έδειξε όταν έπαιξε ξανά στην Κύπρο ότι έχει προοπτική και είναι σε τοπ επίπεδο. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο, πρέπει να προπονηθεί και να προσαρμοστεί, πρέπει να έχουμε υπομονή μαζί του».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε:

«Eίμαστε πολύ ικανοποιημένοι τόσο με την απόδοση μας σε αυτά τα παιχνίδια όσο και με τα αποτελέσματα. Κάναμε δύο πολύ καλά παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ. Η πρόκριση αυτή ήταν ο μεγάλος στόχος του καλοκαιριού και τα καταφέραμε. Αν και ήμασταν πολύ καλύτεροι στα δύο παιχνίδια χρειάστηκαν τα πέναλτι και είναι πολύ σημαντικό που τα καταφέραμε. Είναι εντυπωσιακό το 5/5 στα πέναλτι και είμαστε σούπερ χαρούμενοι».

Για τα ψυχικά αποθέματα και τη νοοτροπία μετά το άδικο σκορ και τη διαιτησία του πρώτου αγώνα: «Ναι, 100% αυτό δείχνει. Είναι ένα καλό γκρουπ παικτών, δουλεύουν πολύ σκληρά στην προπόνηση. Παίζουμε λίγο διαφορετικά τώρα από ότι πριν. Γινόμαστε όλο και καλύτεροι κι αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα με τη League Phase θα έχουν όλοι οι παίκτες περισσότερα παιχνίδια και πρέπει να είναι έτοιμοι, είμαι σίγουρος πως θα είναι επειδή δουλεύουν σκληρά. Ανυπομονούμε να ανταγωνιστούμε στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα που είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

«Ναι πετύχαμε τον πρώτο στόχο, στο ποδόσφαιρο όλα είναι μια διαδικασία, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επίσης ψάχνουμε να βελτιωθούμε και όσο καλύτερα παίζουμε τόσο περισσότερες νίκες θα πάρουμε. Σίγουρα θέλουμε να ανταγωνιστούμε, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε αλλά έχουμε καλή ομάδα και θα ανταγωνιστούμε».

Για τον Μαέ και άλλες μεταγραφές: «Είμαστε χαρούμενοι που ήρθε στην ομάδα, τώρα στο League Phase Θα χρειαστούμε περισσότερους παίκτες να παίζουν περισσότερο. Άλλο να έχεις έναν αγώνα τη βδομάδα και άλλο να έχεις δύο. Είναι ποιοτικός παίκτης, δεν έπαιξε πολύ τον τελευταίο χρόνο έτσι σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί, δεν έχουμε φιλικά να του δώσουμε τώρα. Είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ, πιστεύουμε θα βοηθήσει την ομάδα. Θα δούμε αν υπάρχουν κι άλλοι παίκτες να προσθέσουμε στην ομάδα για να μας δώσουν κι άλλη ποιότητα και βάθος. Ίσως υπάρξουν κάποιες πιθανότητες ίσως όχι. Δεν σταματάμε οριστικά πριν κλείσει το παράθυρο».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με φοβερή άμυνα και οδοστρωτήρα Γιάννη η Ελλάδα μπήκε με το δεξί στο Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιωαννίδης: «Μένουν τα τυπικά για τη μεταγραφή, εις το επανιδείν!»

Ελλάδα

|

Category image

«Έκλεισε» Βολτεμάντε με 80 εκατ. η Νιούκασλ, ετοιμάζει all-in για Ίσακ η Λίβερπουλ!

Ελλάδα

|

Category image

Η ΑΕΚ κατάπιε την Άντερλεχτ στο καμίνι της OPAP Arena και σφράγισε το ευρωπαϊκό της ταξίδι!

Ελλάδα

|

Category image

Τούμπα… τρόμου για τη Ριέκα και ο καταιγιστικός ΠΑΟΚ πέρασε με πεντάρα στο Europa League!

Ελλάδα

|

Category image

Στο ΓΣΠ ο Μαέ για τα συγχαρητήρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Πολύ χαρούμενοι, μπορούσαμε να σκοράρουμε πολλά γκολ - Υπομονή για Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα και η διαδικασία των πέναλτι από την πρόκριση της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αλώβητος στην Τουρκία ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στο Europa League!

Ελλάδα

|

Category image

Από την άσπρη βούλα στη League Phase η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Mαρινάκης: «Χρωστάμε κάτι στη Ρεάλ - Θα συνεχιστεί η παράδοση με μεταγραφές-εκπλήξεις»!

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει τον τεράστιο Ράουφμαν ο Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σάρωσε το Βέλγιο κι έδειξε τα «δόντια» της η Γαλλία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όλοι οι αγώνες της League Phase του Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφιά» Αμορίμ για τους παίκτες της Γιουνάιτεντ: «Έδειξαν καθαρά τι θέλουν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη