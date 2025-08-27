ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή και πρόκριση στον 3ο γύρο για τον Τζόκοβιτς

Παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ από τον Ζάκαρι Σβέιντα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντέδρασε άμεσα και πήρε τελικά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για τον 25ο τίτλο Grand Slam.

Ο 38χρονος Σέρβος επικράτησε με 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1, ύστερα από 2 ώρες και 25 λεπτά αγώνα. Παρότι το πρώτο σετ χάθηκε έπειτα από 61 λεπτά μάχης, ο Τζόκοβιτς δεν έδειξε να επηρεάζεται, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στη συνέχεια.

Στο δεύτερο σετ πήρε τον έλεγχο, έκανε break στο 6ο game για το 4-2 και, παρά το ότι έχασε ευκαιρίες για δεύτερο break, ολοκλήρωσε το σετ με 6-3. Στο τρίτο σετ ο Σβέιντα ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε με 3-1, όμως ο Τζόκοβιτς απάντησε με επιβλητικό σερί, παίρνοντας τα οκτώ επόμενα game. Έτσι, το γύρισε σε 6-3 και στο τέταρτο σετ ήταν κυρίαρχος, κλείνοντας τον αγώνα με 6-1.

Συνολικά, ο Σέρβος κέρδισε 11 από τα 12 τελευταία game του αγώνα, δείχνοντας την κλάση και την αντοχή του. Έφτασε έτσι τις 92 νίκες στο US Open, όπου έχει στεφθεί πρωταθλητής τέσσερις φορές.

Διαβαστε ακομη