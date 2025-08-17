Σινσινάτι Open-Στον τελικό Σίνερ εναντίον Αλκαράθ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιανίκ Σίνερ και Κάλρος Αλκαράθ θα συναντηθούν (18/8) στον τελικό του Σινσινάτι Open. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που οι δύο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι σε τελικό, μετά από τη Ρώμη το Roland Garros και το Wimbledon.

Ο Ιταλός πρωταθλητής, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, Σίνερ, τερμάτισε την πορεία του απίθανου Γάλλου Τέρενς Ατμάν, με νίκη 7-6(4) 6-2, μετά από μια ώρα και 27 λεπτά. Ο Σίνερ  έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Ρότζερ Φέντερερ (2014-2015) που κάνει το back-to-back σε τελικό στο Σινσινάτι.

Πάντως ο Γάλλος φρόντισε ο αντίπαλός του να έχει αξέχαστα 24α γενέθλια, χαρίζοντάς  του μια συλλεκτική κάρτα Pokemon, βασισμένο στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά βιντεοπαιχνιδιών, πριν χάσει στον ημιτελικό αγώνα τους.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, Νο2 στον κόσμο, νίκησε τον εμφανώς αδύναμο Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 6-3 σε μία ώρα και 45 λεπτά για να φτάσει στον τελικό του Cincinnati Masters 1000 για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2023..

Για τον Ισπανό αυτός θα είναι ο ένατος ATP Masters 1000 τελικός στην καριέρα του, έχοντας ρεκόρ 7-1 χάνοντας μόνο στο Σινσινάτι το 2023 στην επική αναμέτρηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. 

 

 

Διαβαστε ακομη