ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξέλιξη στην πετοσφαιρική Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εξέλιξη στην πετοσφαιρική Ομόνοια

Αποχώρησε μετά από 12 χρόνια προσφοράς ο Αντρέας (Ρίκκος) Καζακαίος

Μέσω προσωπικής του ανάρτησης στο Facebook χθες βράδυ (2/2) ο Καζακαίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το πόστο του έφορου της ομάδας πετόσφαιρας της Ομόνοιας, μετά από 12 χρόνια συνεχούς προσφοράς.

Ποιό κάτω η ανάρτηση αναλυτικά:

«Αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το πόστο του Εφόρου της ομάδας πετόσφαιρας της Ομόνοιας.Είναι καιρός να εμπλακούν πιό νεαροί που να ταιριάζουν με τες ηλικίες προπονητών και αθλητών. Να μπόρουν να συναναστρέφονται πιό εύκολα.Μετά από δώδεκα χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους όσοι με τίμησαν με την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια.Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους προέδρους Δώρο Σεραφείμ, Αντώνη Τζιωνή, Λώρη Κυριάκου και Μάριο Αργυρίδη,οι οποίοι μου επέτρεψαν και μου έδωσαν τη δυνατότητα να αποτελέσω μέλος της ομάδας και να υπηρετήσω το τμήμα της πετόσφαιρας της Ομόνοιας.Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλους τους αθλητές που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας και έδωσαν τα πάντα για το μεγαλείο της Ομόνοιας της καρδιάς μας. Ευχαριστώ για όσα ζήσαμε μαζί.Θα μου μείνουν αξέχαστα όλα τα ταξίδια που έκανα με την ομάδα σε εξωτερικό και Κύπρο, στα χιόνια, στο κρύο, στις ατέλειωτες διαδρομές με αεροπλάνα, λεωφορεία και αυτοκίνητα, εμπειρίες που σφυρηλάτησαν δεσμούς, χαρακτήρες και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για πάντα.Τέλος, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς όλους τους χορηγούς φίλους που διαχρονικά στάθηκαν δίπλα μας και στήριξαν την προσπάθειά μας.Στο βόλλευ της Ομόνοιας, έδωσα. Έδωσα αρκετά. Δεν πήρα τίποτε. Πήρα μόνο τα μετάλλια των πρωταθλημάτων και των άλλων τίτλων.Ήμουν σε όλα εκεί, είτε σαν φίλαθλος, είτε σαν μέλος της ομάδας.8 Πρωταθλήματα 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2020-21, 2021-2022, 2022-2023, 2023-202410 Κύπελλα 1998-99, 2005-06, 2008-09, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-248 Σούπερ καπ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 202326 τίτλοιΑποχωρώ γεμάτος εμπειρίες, συγκίνηση και υπερηφάνεια για όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί, παραμένοντας πάντα φίλος και υποστηρικτής της ομάδας.Σε ευχαριστώ »

Κατηγορίες

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη