Εξέλιξη στην πετοσφαιρική Ομόνοια

Μέσω προσωπικής του ανάρτησης στο Facebook χθες βράδυ (2/2) ο Καζακαίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το πόστο του έφορου της ομάδας πετόσφαιρας της Ομόνοιας, μετά από 12 χρόνια συνεχούς προσφοράς.

«Αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το πόστο του Εφόρου της ομάδας πετόσφαιρας της Ομόνοιας.Είναι καιρός να εμπλακούν πιό νεαροί που να ταιριάζουν με τες ηλικίες προπονητών και αθλητών. Να μπόρουν να συναναστρέφονται πιό εύκολα.Μετά από δώδεκα χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους όσοι με τίμησαν με την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια.Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους προέδρους Δώρο Σεραφείμ, Αντώνη Τζιωνή, Λώρη Κυριάκου και Μάριο Αργυρίδη,οι οποίοι μου επέτρεψαν και μου έδωσαν τη δυνατότητα να αποτελέσω μέλος της ομάδας και να υπηρετήσω το τμήμα της πετόσφαιρας της Ομόνοιας.Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλους τους αθλητές που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας και έδωσαν τα πάντα για το μεγαλείο της Ομόνοιας της καρδιάς μας. Ευχαριστώ για όσα ζήσαμε μαζί.Θα μου μείνουν αξέχαστα όλα τα ταξίδια που έκανα με την ομάδα σε εξωτερικό και Κύπρο, στα χιόνια, στο κρύο, στις ατέλειωτες διαδρομές με αεροπλάνα, λεωφορεία και αυτοκίνητα, εμπειρίες που σφυρηλάτησαν δεσμούς, χαρακτήρες και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για πάντα.Τέλος, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς όλους τους χορηγούς φίλους που διαχρονικά στάθηκαν δίπλα μας και στήριξαν την προσπάθειά μας.Στο βόλλευ της Ομόνοιας, έδωσα. Έδωσα αρκετά. Δεν πήρα τίποτε. Πήρα μόνο τα μετάλλια των πρωταθλημάτων και των άλλων τίτλων.Ήμουν σε όλα εκεί, είτε σαν φίλαθλος, είτε σαν μέλος της ομάδας.8 Πρωταθλήματα 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2020-21, 2021-2022, 2022-2023, 2023-202410 Κύπελλα 1998-99, 2005-06, 2008-09, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-248 Σούπερ καπ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 202326 τίτλοιΑποχωρώ γεμάτος εμπειρίες, συγκίνηση και υπερηφάνεια για όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί, παραμένοντας πάντα φίλος και υποστηρικτής της ομάδας.Σε ευχαριστώ »