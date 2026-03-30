BINTEO: Αρχίζει το «Πρωτάθλημα Αίματος» με πάσα στην προσφορά ζωής

Στο πλαίσιο της δράσης, οι φίλαθλοι καλούνται να επισκεφθούν έναν σταθμό αιμοδοσίας, να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν και να προφέρουν αίμα.

Με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την καλλιέργεια κουλτούρας τακτικής αιμοδοσίας από το κοινό, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) ανακοίνωσαν, σε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, την έναρξη της δράσης «Πρωτάθλημα Αίματος».

«Κάθε σταγόνα είναι μια πάσα ελπίδας. Δώσε αίμα. Χάρισε ζωή» είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας, η οποία συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι φίλαθλοι καλούνται να επισκεφθούν έναν σταθμό αιμοδοσίας, να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν και να προφέρουν αίμα, συμβάλλοντας στη «βαθμολογία προσφοράς» της ομάδας τους. Η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές αιμοδοτών θα ανακηρυχθεί «Πρωταθλήτρια Ζωής».

Σε δηλώσεις της, η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου, ανέφερε: «Το Πρωτάθλημα Αίματος αποτελεί μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και φέρνει κοντά διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας γύρω από ένα κοινό σκοπό: την προσφορά ζωής στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται αίμα, σε τακτική ή έκτακτη βάση. Ως Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίζουμε τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για αίμα και προχωρούμε σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, κάτι που καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ. Κάθε αιμοδότης με την προσφορά του δίνει ελπίδα και μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Μέσα από αυτή τη δράση, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνείδηση της τακτικής αιμοδοσίας και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα συνεχούς προσφοράς».

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας, κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, χαρακτήρισε το «Πρωτάθλημα Αίματος» ως μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ενώνει τον αθλητισμό με την προσφορά ζωής, τονίζοντας ότι «ο πιο ιερός αγώνας – ο αγώνας για τη ζωή – συναντά τον κόσμο του αθλητισμού σε έναν κοινό σκοπό». Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι κάθε φιάλη αίματος αποτελεί μια πράξη ζωής και ελπίδας για τον συνάνθρωπο, και κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά και να γίνει μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας.

Η Προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος, κ. Ανδρούλλα Παναγιώτου, σημείωσε ότι οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν καθημερινές και ιδιαίτερα αυξημένες, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο απαιτούνται περίπου 350 φιάλες αίματος ημερησίως. Τόνισε ότι το «Πρωτάθλημα Αίματος» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την προσέλκυση νέων αιμοδοτών, υπογραμμίζοντας πως «σε αυτό το πρωτάθλημα μοναδικός νικητής είναι η ίδια η ζωή». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η δράση καλλιεργεί έναν υγιή συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων και των φιλάθλων, με κοινό στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Πρόεδρος της κ. Χάρης Λοϊζίδης ανέφερε ότι η Ομοσπονδία στηρίζει ενεργά το «Πρωτάθλημα Αίματος», τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο μπορεί και πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνία. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει τους φιλάθλους για έναν κοινό καλό σκοπό, καλώντας σωματεία και πολίτες να συμμετάσχουν δυναμικά, ώστε το πάθος των γηπέδων να μετατραπεί σε προσφορά ζωής.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, κ. Σπύρος Νεοφυτίδης, σημείωσε ότι ο Οργανισμός, από την πρώτη στιγμή, στηρίζει την προσπάθεια του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού για τη διεξαγωγή του «Πρωταθλήματος Αίματος», θέτοντας στη διάθεση της καμπάνιας όλα τα μέλη του, τόσο τους διεθνείς, όσο και τους ημεδαπούς και μη ποδοσφαιριστές, άνδρες και γυναίκες. «Αυτό το πρωτάθλημα θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι» ανέφερε.

Το Πρωτάθλημα Αίματος θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία και τις ώρες αιμοδοσίας, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τους σταθμούς αιμοδοσίας, παγκύπρια:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Νίκου Κρανιδιώτη και Μακεδονίας Γωνία, Έγκωμη (πλησίον υπεραγοράς Άλφα – Μέγα) Τηλέφωνα: 22809098, 22809052

ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τηλέφωνα: 25730275, 25730276, 25730277

ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τηλέφωνα: 24800402, 24800555

ΠΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 89, ROYAL BUSINESS CENTER

Τηλέφωνα: 26306409

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Τηλέφωνα: 99287584, 23812121

 

 



 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

