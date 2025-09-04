Βαλεντίνα Σάββα: «Η Υποτροφία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη είναι πολύτιμη βοήθεια στην προσπάθεια προς το “Λος Άντζελες 28”»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξέφτασε την απόλυτη ικανοποίηση και ευχαρίστησε το ίδρυμα.

Εξέφτασε την απόλυτη ικανοποίηση και ευχαρίστησε το ίδρυμα.

Η αθλήτρια της Σφυροβολίας Βαλεντίνα Σάββα παρέλαβε την Υποτροφία Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Η απονομή έγινε από τον Γενικό Γραμματέα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γιώτη Ιωαννίδη, στην παρουσία του Διευθυντή της ΚΟΕ κ. Ανδρέα Βασιλείου.

Η Σάββα, μόλις στα 20 της χρόνια, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν, με αποκορύφωμα την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, την υπέρβαση των 70μ. με Παγκύπριο ρεκόρ γυναικών, καθώς και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών–Γυναικών.

Σε δηλώσεις της, τόνισε: «Η χρονιά κύλησε όπως περιμέναμε και κατέληξε με την πρόκριση στο Παγκόσμιο. Είμαι πολύ χαρούμενη για την πρόοδό μου και για το ότι μόλις στα 20 μου χρόνια έχω φτάσει στο φράγμα των 70μ. Μεγάλος στόχος της επόμενης τριετίας είναι η Ολυμπιακή πρόκριση στο Λος Άντζελες 2028».

Αναφερόμενη στη σημασία της υποτροφίας, πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Η στήριξη αυτή και η οικονομική ενίσχυση είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν προσπαθούμε να φτάσουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο αθλητισμού. Μας δίνει το απαραίτητο “μαξιλαράκι” για να αποφορτιστούμε από ενδεχόμενες δυσκολίες που προκύπτουν. Πρόκειται για μια σημαντική και πολύτιμη βοήθεια στην προσπάθειά μας».

Το πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη πραγματοποιείται για 26η συνεχή χρονιά, με τη στήριξη της Κυπριακής και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Στο πρόγραμμα για το έτος 2025-26 μετέχουν 12 κύπριοι αθλητές.

