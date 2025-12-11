Στα 450… φεύγα χάλασε το σερί της ΑΕΚ

Στο γήπεδο της Χάκεν στη Σουηδία και στις καθυστερήσεις του αγώνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League έσπασε το σερί της ΑΕΚ χωρίς γκολ.

Η ομάδα της Λάρνακας δέχθηκε την ισοφάριση 1-1 στο 90+5’ από τον Χαμάρ και παράλληλα με το πρώτο τέρμα της που δέχθηκε στη διοργάνωση, έχασε την ευκαιρία να ισχυροποιήσει τις πιθανότητες της για να βρίσκεται εντός της πρώτης οκτάδας. Αυτό πλέον θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική.

Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα η ΑΕΚ ήταν η μοναδική ομάδα από τις 108 ομάδες στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δεν είχε δεχθεί γκολ στη φάση των ομίλων.