Η Βόρεια Μακεδονία υποδέχθηκε τους αθλητές με μουσική και μηνύματα ενότητας

Αποστολή ΚΟΕ: Ελένη Κουκουμά

Με το σύνθημα "Together we play, together we shine" (Μαζί παίζουμε, μαζί λάμπουμε) άνοιξε η αυλαία του 18ου Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νέων (EYOF). Το σύνθημα αποτυπώνει την ουσία του EYOF, δηλαδή μιας διοργάνωσης όπου ο αθλητισμός είναι κάτι περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Προσπαθεί με αυτό το σύνθημα να τονίσει ότι ο αθλητισμός μας φέρνει κοντά, μας διδάσκει ομαδικότητα, σεβασμό και κάθε επιτυχία, κάθε νίκη αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν τις μοιραζόμαστε με τους άλλους. Το EYOF δεν είναι απλώς μια αθλητική διοργάνωση, αλλά αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές να αγωνίζονται για την επιτυχία και να υιοθετήσουν τις Ολυμπιακές αξίες του σεβασμού, της φιλίας και της αριστείας. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε χθες στις 21:30 (ώρα Κύπρου), στο αθλητικό κέντρο ‘Jane Sandanski’ και διήρκεσε δύο περίπου ώρες.

Γεμάτοι περηφάνια

Η Κύπρος παρέλασε 18η στη σειρά των χωρών, με τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές, την ιατρική ομάδα αλλά και τους συνοδούς, γεμάτοι ενθουσιασμό και ανυπομονησία για την έναρξη του EYOF. Ανεμίζοντας ψηλά τις Κυπριακές σημαίες και φωνάζοντας το όνομα της χώρας, με υπερηφάνεια. Οι σημαιοφόροι της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Μαρίνα Χατζηκώστα και Αχιλλέας Σοφοκλέους κράτησαν με περηφάνια, ακόμη πιο ψηλά τη σημαία της χώρας μας.

Επίσημοι προσκεκλημένοι

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κα. Γκορντάνα Σιλιάνοβσκα Ντάβκοβ.

Στην ομιλία του ο κ. Σπύρος Καπράλος ανάφερε : «Αυτοί οι Αγώνες είναι κάτι περισσότερο από μετάλλια, είναι μια εμπειρία μάθησης, και βίωσης των Ολυμπιακών αξιών: αριστεία, φιλία και σεβασμός. Για πολλούς, είναι η πρώτη μεγάλη διεθνής εμπειρία, όμως αυτό που μένει είναι οι φιλίες, οι αναμνήσεις και η αίσθηση ότι ανήκεις σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ολυμπιακή οικογένεια».

Η κα. Γκορντάνα Σιλιάνοβσκα Ντάβκοβ στην ομιλία της είπε: «Είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας να φιλοξενεί το Θερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από 4.000 αθλητές και αξιωματούχους που εκπροσωπούν το καλύτερο του παρόντος και εγγυώνται ένα λαμπρό μέλλον για τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αθλητισμό. Πιστεύω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα αποχωρήσουν με έντονες εντυπώσεις, νέες φιλίες και αξίες που θα τους συνοδεύουν για μια ζωή».

Εντυπωσίασε η σύνδεση της παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής

Με καλλιτεχνική παράσταση από τέσσερις ντράμερ από την Ορχήστρα Drumroll των Σκοπίων και την τραγουδίστρια και αρπιστή Sarah Mace ξεκίνησε η τελετή έναρξης του 18ου ΕΥΟF, οι οποίοι συνδύασαν παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονη μουσική. Ακολούθησε ο Εθνικός ύμνος της Βόρειας Μακεδονίας, που ερμήνευσε ζωντανά η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και Μπαλέτου, συνοδευόμενος από την έπαρση της εθνικής σημαίας.

Τελετή έναρξης στο Όσιγιεκ της Κροατίας

Οι αθλητές της ενόργανης γυμναστικής γεμάτοι περηφάνια παρέλασαν, συνοδευόμενοι από τους προπονητές και τον φυσιοθεραπευτή τους στην τελετή έναρξης του 18ου Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού Φεστιβάλ στο Όσιγιεκ της Κροατίας. Στο άθλημα της γυμναστικής θα συμμετάσχουν περίπου 180 αθλητές /τριες από 39 χώρες.

Η ΚΟΕ απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την χορηγική της οικογένεια, προς τους Ασημένιους Χορηγούς MEDOCHEMIE, ALLIANZ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.