Τρελάθηκαν οι Μεξικανοί - Ζήτησαν 2000 φανέλες του ΑΕΛίστα Οτσόα!

Δημοσιευτηκε:

Τρελάθηκαν οι Μεξικανοί - Ζήτησαν 2000 φανέλες του ΑΕΛίστα Οτσόα!

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα είναι σχεδόν εθνικός ήρωας στην πατρίδα του και ήταν λογικό η απόκτησή του από την ΑΕΛ να σχολιάζεται τόσο έντονα!

Αυτό όμως που έκαναν οι συμπατριώτες του έμπειρου πορτιέρε, ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του «ΓΗΠΕΔΟΥ», οι Μεξικανοί έχουν ζητήσει 2000 φανέλες της ΑΕΛ με το όνομα του Οτσόα στην πλάτη προκειμένου να τις διαθέσουν προς πώληση!

Στην ομάδα της Λεμεσού προσπαθούν να διευθετήσουν το αίτημα αυτό έτσι ώστε η… ΑΕΛ να ταξιδέψει και στο Μεξικό μέσω του Οτσόα.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή τέτοιου βεληνεκούς από κυπριακή ομάδα, έχει πολλαπλά οφέλη πέραν από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Η απόκτηση του Οτσόα παίζει σε τηλεοπτική εκπομπή του Μεξικού: 

