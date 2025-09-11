ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελικά… ΑΕΛ ο Οτσόα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τελικά… ΑΕΛ ο Οτσόα!

Κάτι ήξερε ο… παρασκηνιακός εδώ στο «ΓΗΠΕΔΟ» όταν έφερε στον αφρό της κυπριακής αθλητικής επικαιρότητας το όνομα του Γκιγιέρμο Οτσόα!

Guillermo Ochoa: Από Κύπρο τίποτα;

Ο 40χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας είναι ο εκλεκτός της ΑΕΛ για την αντικατάσταση του Μπράγκα κάτω από τα γκολπόστ.

Ο ύψους 1,85 παγκοσμίου φήμης τερματοφύλακας, αναμένεται στη Κύπρο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στην ΑΕΛ ως ελεύθερος.

Ο Οτσόα μετρά 152 εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα της χώρας του ενώ έχει πέρασμα από πάρα πολλά πρωταθλήματα. Επίσης, έδωσε το «παρών» σε τέσσερα Μουντιάλ.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως πρόκειται για μία σπουδαία κίνηση από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού η οποία φέρνει στη Κύπρο έναν τερματοφύλακα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη