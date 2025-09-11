Τελικά… ΑΕΛ ο Οτσόα!

Guillermo Ochoa: Από Κύπρο τίποτα;

Ο 40χρονος Μεξικανός τερματοφύλακας είναι ο εκλεκτός της ΑΕΛ για την αντικατάσταση του Μπράγκα κάτω από τα γκολπόστ.

Ο ύψους 1,85 παγκοσμίου φήμης τερματοφύλακας, αναμένεται στη Κύπρο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στην ΑΕΛ ως ελεύθερος.

Ο Οτσόα μετρά 152 εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα της χώρας του ενώ έχει πέρασμα από πάρα πολλά πρωταθλήματα. Επίσης, έδωσε το «παρών» σε τέσσερα Μουντιάλ.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως πρόκειται για μία σπουδαία κίνηση από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού η οποία φέρνει στη Κύπρο έναν τερματοφύλακα που μπορεί να κάνει τη διαφορά.