Μέσα από τέτοια ματς κερδίζεις πρωτάθλημα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Σημαντική αναμέτρηση για την ΑΕΚ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Θες τίτλο; Απόδειξέ το μέσα στο ΓΣΠ. Ηχηρό μήνυμα τίτλου θέλει να στείλει η ΑΕΚ στο σημερινό (16:00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Είναι ένα παιχνίδι αποδείξεων, το οποίο η ομάδα της Λάρνακας καλείται να κερδίσει, προκειμένου να διατηρηθεί στη διεκδίκηση του τίτλου. Στόχος της ΑΕΚ είναι το διπλό, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τις όποιες απώλειες προκύψουν στο ντέρμπι Πάφος FC-Ομόνοια. Η ΑΕΚ εκστρατεύει στη Λευκωσία με φάρο τις περσινές επιτυχίες της σε βάρος του ΑΠΟΕΛ.

Τα αγωνιστικά προβλήματα για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ δεν λείπουν ούτε αυτή την εβδομάδα. Ο Εκπολό είναι η μεγάλη απουσία για την ΑΕΚ, ενώ θα λείψουν και οι μόνιμοι τραυματίες το τελευταίο διάστημα, Σουάρεθ, Ναούμ και Ρούμπιο. Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι οι Αλομέροβιτς και Ροντέν. Ο πρώτος ενδεχομένως να επιστρέψει στο βασικό σχήμα, ενώ ο δεύτερος στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα είναι αποστολή. Έτοιμοι είναι οι Μιραμόν, Γκαρσία και διαθέσιμοι οι νεοαποκτηθέντες Μουντραζίγια, Γκουρφίνγκελ και Καρδέρο.

Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς (Παρασκευά), Μιραμόν ή Π. Ιωάννου, Σαμπορίτ (Γκαρσία), Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Χ. Κυριάκου, Πονς, Γιούσεφ, Ιβάνοβιτς και Καμπρέρα ή Μπάγιτς. Αν επιλεγεί σχήμα με δύο φορ, τότε ο Χ. Κυριάκου πιθανόν να μείνει στον πάγκο. Φανέλα βασικού διεκδικούν οι νεοαποκτηθέντες Γκουρφίνγκελ και Μουντραζίγια που να σημειωθεί πως μαζί με τον Χάμπο είναι τα νέα πρόσωπα στην ευρωπαϊκή λίστα για τους αγώνες της φάσης των «16». Έμεινε εκτός από τα μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου, ο Ντάνι Καρδέρο.

Διαβαστε ακομη