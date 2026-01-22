Οι αναποδιές πιέζουν τον Ρόκα για προσθήκες

Ξεκληρίστηκε η μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ… Μετά τον Γέρσον Τσακόν, ο οποίος τραυματίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, προέκυψε ο σοβαρός τραυματισμός του Μάρκους Ρόντεν, ο οποίος έχει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα από τις 2 περασμένου Νοεμβρίου, στην εκτός έδρας νίκη σε βάρος του Απόλλωνα. Εδώ και δυόμισι μήνες ο έμπειρος Σουηδός παραμένει εκτός πλάνων του Ιδιάκεθ, ενώ οι ενδείξεις κατά πόσο θα προλάβει τον κυριακάτικο αγώνα με την Πάφος FC είναι δυσοίωνες, αφού μέχρι χθες δεν είχε μπει σε φουλ ρυθμούς εκγύμνασης.

Δεν έφταναν αυτά τα προβλήματα, χθες έγινε γνωστό ότι ο τραυματισμός του Γιώργου Ναούμ είναι σοβαρός, αφού υπέστη βαριάς μορφής θλάση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον 25χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος, μόλις άρχισε να καθιερώνεται στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ, τραυματίστηκε εκ νέου. Μετά τον τραυματισμό του Ναούμ, αποτελεί ερωτηματικό ο παίκτης που θα καλύψει τη θέση πίσω από τον καθαρόαιμο φορ στον αγώνα της 19ης αγωνιστικής στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Με τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι λογίζονταν βασικοί, εκτός πλάνων (Τσακόν, Ρόντεν, Ναούμ), φαντάζει επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας στη μεσοεπιθετική γραμμή. Οι πληροφορίες θέλουν τον Τσάβι Ρόκα να ψάχνει για ποδοσφαιριστή με οργανωτικές ικανότητες, ο οποίος να αγωνίζεται στη θέση του επιτελικού μέσου αλλά να μπορεί να ανταποκριθεί και στις πτέρυγες της επίθεσης. Η ατυχία της ΑΕΚ έχει και συνέχεια, αφού στον κατάλογο των τραυματιών προστέθηκε και ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στη μέση και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση της Κυριακής είναι αμφίβολη. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει στις επόμενες προπονήσεις. Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι οι Σουάρες και Χάμπος Κυριάκου.