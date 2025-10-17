ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος – Εθνικός Άχνας & Εφές - Παναθηναϊκός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Aναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan και για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 19:00 στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Πάφος υποδέχεται τον Εθνικό Άχνας, με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.32 στην επικράτηση της Πάφου, 5.00 στην ισοπαλία και 8.75 στη νίκη της Άχνας. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, έχει απόδοση 2.12, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της Πάφου με το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στην αναμέτρηση, αποτιμάται στα 4.60.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στις 20:30 στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Εφές. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.83 στη νίκη των Τούρκων, 10.75 στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 2.12 στη νίκη του Παναθηναϊκού. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να έχει ο Κώστας Σλούκας από 6 ασίστ και άνω προσφέρεται στα 2.82 και το να πετύχει από 13 πόντους και άνω ο Richaun Holmes στα 2.92. Τέλος, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχει ο Kendrick Nunn από 3 εύστοχα τρίποντα και άνω και ο Juancho Hernangomez από 2 εύστοχα τρίποντα και άνω, δίνεται στα 5.10.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

ΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη