Σαν Λορέντσο: Αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία η ιστορική ομάδα της Αργεντινής

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα χρέη της ομάδας ανέρχονται σε 4,7 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ), τα οποία οφείλονται στο ελβετικό fund «AIS Investment Fund». Το ποσό προέρχεται από δάνειο που είχε λάβει ο σύλλογος πριν από πέντε χρόνια, όταν εκχώρησε τα δικαιώματα της μεταγραφής του Ανταλμπέρτο Γκάιχ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η ομάδα έχει μόλις πέντε ημέρες προθεσμία για να τακτοποιήσει το χρέος της και να αποφύγει τη δικαστική κήρυξη πτώχευσης. Αν δεν εξευρεθεί λύση, η Σαν Λορέντσο κινδυνεύει όχι μόνο με οικονομική κατάρρευση, αλλά και με υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Μαρσέλο Μορέτι, δήλωσε αποφασισμένος να μην παραιτηθεί, υπογραμμίζοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να διασώσει τον σύλλογο.

«Δεν θα τα παρατήσω. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σωθεί η Σαν Λορέντσο».

Παρά τις προσπάθειες του νομικού τμήματος, που ασχολείται με την υπόθεση εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία με το fund, οδηγώντας τελικά στη δυσμενή δικαστική απόφαση.

sdna.gr