ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν Λορέντσο: Αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία η ιστορική ομάδα της Αργεντινής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σαν Λορέντσο: Αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία η ιστορική ομάδα της Αργεντινής

Δραματικές ώρες ζει η Σαν Λορέντσο, καθώς ο ιστορικός σύλλογος της Αργεντινής βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία και, κατ’ επέκταση, τον υποβιβασμό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα χρέη της ομάδας ανέρχονται σε 4,7 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ), τα οποία οφείλονται στο ελβετικό fund «AIS Investment Fund». Το ποσό προέρχεται από δάνειο που είχε λάβει ο σύλλογος πριν από πέντε χρόνια, όταν εκχώρησε τα δικαιώματα της μεταγραφής του Ανταλμπέρτο Γκάιχ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η ομάδα έχει μόλις πέντε ημέρες προθεσμία για να τακτοποιήσει το χρέος της και να αποφύγει τη δικαστική κήρυξη πτώχευσης. Αν δεν εξευρεθεί λύση, η Σαν Λορέντσο κινδυνεύει όχι μόνο με οικονομική κατάρρευση, αλλά και με υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Μαρσέλο Μορέτι, δήλωσε αποφασισμένος να μην παραιτηθεί, υπογραμμίζοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να διασώσει τον σύλλογο.

«Δεν θα τα παρατήσω. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σωθεί η Σαν Λορέντσο».

Παρά τις προσπάθειες του νομικού τμήματος, που ασχολείται με την υπόθεση εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία με το fund, οδηγώντας τελικά στη δυσμενή δικαστική απόφαση.

sdna.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι' αυτό ακυρώθηκε το τέρμα του Εθνικού από έναν πρώην της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο γκολ του Νταβίντ Λουίζ στην Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έφθασε τις 100 ο ΜVP

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - Eθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σωτηρίου ή Ντράζιτς;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Sabbianco Ανόρθωση και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χαντμπολ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Πάφος FC κόντρα στον Εθνικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εξάδα που ήταν και στα εφτά

ΑΕΛ

|

Category image

Με 164 αθλητές από 24 χώρες διεξάγεται την Κυριακή (19/10) το O3 OlympusMan – Τrail Run

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πάει με ελπίδα και... χωρίς φόβο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίβκοβιτς, θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα ρίσκο με Φαμπιάνο-Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ κόντρα στον Ολυμπιακό η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ουναΐ MVP της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αρχή μίας «διαβολοβδομάδας»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη