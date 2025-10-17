Ανάρτηση Καρμιώτισσας για Δημοσθένους: «Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος»

Η ομάδα της Καρμιώτισσας έγραψε στη σελίδα της:

Δολοφονία Δημοσθένους: Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Καρμιώτισσας

Άγρια δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία - Μπροστά στα μάτια των παιδιών του το σοκαριστικό έγκλημα

17.10.2025 Η μέρα που σταμάτησε ο χρόνος για όλους μας.

Δεν βάζουμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες γιατί αυτό δεν ταιριάζει στον Σταύρο Δημοσθένους • Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος που δεν έσκυψε λεπτό το κεφάλι του

Για πάντα στη σκέψη και στη καρδιά μας, με τα λόγια του και την νοοτροπία του να μας οδηγούν

Σε ευχαριστούμε για όλα Πρόεδρε • Εκ μέρους της οικογενείας της