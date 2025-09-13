Με προίκα και αυτοπεποίθηση στο «Α. Παπαδόπουλος»

Έχοντας προίκα την καλή εκκίνηση που έκανε τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με την πρόκριση στο League Phase του Conference League και τη νίκη επί της ΑΕΛ, η ΑΕΚ πηγαίνει απόψε (20:00) στο καυτό «Αντώνης Παπαδόπουλος» με καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για ν’ αντιμετωπίσει την Ανόρθωση. Αδιαπραγμάτευτος στόχος το πρώτο διπλό της χρονιάς.

Οι κιτρινοπράσινοι γνωρίζουν τις δυσκολίες που θ’ αντιμετωπίσουν και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου αγώνα, κυρίως μετά την πρόσληψη Κετσπάγια στην τεχνική ηγεσία της «Κυρίας». Η ΑΕΚ είναι πιο έμπειρη και ποιοτική ομάδα, για αυτό και οι κιτρινοπράσινοι θεωρούν ότι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης θα εξαρτηθεί, πρωτίστως, από τη δική τους απόδοση. Πάντοτε τα παιχνίδια Ανόρθωσης – ΑΕΚ είναι ντέρμπι και όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, ανεξάρτητα από την αγωνιστική κατάσταση ή τη βαθμολογική θέση των ομάδων.

Στο αποψινό παιχνίδι τον πρώτο λόγο έχει λογικά η ΑΕΚ, η οποία, όμως, θα πρέπει ν’ αποδείξει την ανωτερότητά της μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Όσον αφορά το αρχικό σχήμα που θα παρατάξει ο Ιδιάκεθ, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, κυρίως όσον αφορά τον καταρτισμό της μεσαίας γραμμής αλλά και στ’ άκρα της επίθεσης. Η πιθανή ενδεκάδα θ’ απαρτίζεται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ναλί, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Τσακόν ή Σουάρες, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν και Καμπρέρα. Θέση βασικού διεκδικεί και ο Ρούμπιο. Έτοιμος είναι και ο Ρόντεν αλλά το πιθανότερο είναι να βρίσκεται στον πάγκο και να παίξει ως αλλαγή.