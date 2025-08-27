LIVE: ΑΕΚ - Μπραν 0-2
Ξεκίνησε στις 19:30 ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ με την Μπραν για τα πλέι οφ του Europa League.
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στην «Αρένα» με την ΑΕΚ να καλείται να ανατρέψει το 2-1 της Νορβηγίας και να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης.
69΄ΓΚΟΛ, 0-2 η Μπραν με τον Χάνσεν! Ο επιθετικός της Μπραν ευστόχησε με πλασέ απέναντι στον Αλομέροβιτς.
68΄Η Μπραν σκοράρει όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.
62΄Κεφαλιά του Καμπρέρα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, άουτ.
52΄Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Ο Καμπρέρα φάτσα με τον τερματοφύλακα, στέλνει την μπάλα έξω.
46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.
Ημίχρονο, 0-1.
45+1΄ΓΚΟΛ η Μπραν, 0-1 με τον Κάστρο! Δυνατό σουτ του ποδοσφαιριστή της Μπραν εκτός περιοχής, λάθος εκτίμηση του Αλομέροβιτς.
45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος
39΄Κόκκινη στον Σαμπορίτ! Ο αμυντικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε γιατί κράτησε τον Γκουόμουντσον ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων.
35΄Δοκάρι για την ΑΕΚ! Γύρισμα του Ιβάνοβιτς στην περιοχή, ο Καμπρέρα έβαλε την προβολή όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι.
30΄Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας, η Μπραν προσπαθεί να πιέσει ψηλά όταν η ομάδα της Λάρνακας κυκλοφορεί στο δικό της μισό.
17΄Μεγάλη ευκαιρία για την Μπραν! Ο Μιλίσεβιτς έκανε το λάθος, ο Γκουόμουντσον φάτσα με τον Αλομέροβιτς, τον κίνησε ο κίπερ της ΑΕΚ.
7΄Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Ο Καμπρέρα έκανε το πλασέ εντός περιοχής όμως η μπάλα πέρασε εκατοστά δίπλα από το κάθετο δοκάρι.
1΄Σέντρα
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίσεβιτς, Σαμπορίτ, Ναλί, Πέρε Πονς, Σουάρεθ (46΄Μιραμόν) Λέδες, Ιβάνοβιτς (72΄Μπάγιτς) Καμπρέρα (72΄Αγκιέλσκι) Τσακόν.
ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Κνούτσεν, Πέτερσεν, Σόλτβετ, Μίρε, Σόρενσεν, Κορνβίκ, Κάστρο (65΄Χάντσεν) Μάγκνουσον (65΄Κβίνε) Γκουόμουντσον.
ΣΚΟΡΕΡ: -/45+1΄Κάστρο, 69΄Χάνσεν
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/32΄Ντίνγκελαντ, 45+2΄Σόρενσεν
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 39΄Σαμπορίτ/-
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Danny Makkelie
VAR: Dennis Higler