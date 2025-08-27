LIVE: ΑΕΚ - Μπραν 0-2

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησε στις 19:30 ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ με την Μπραν για τα πλέι οφ του Europa League.

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στην «Αρένα» με την ΑΕΚ να καλείται να ανατρέψει το 2-1 της Νορβηγίας και να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης.

69΄ΓΚΟΛ, 0-2 η Μπραν με τον Χάνσεν! Ο επιθετικός της Μπραν ευστόχησε με πλασέ απέναντι στον Αλομέροβιτς. 

68΄Η Μπραν σκοράρει όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. 

62΄Κεφαλιά του Καμπρέρα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, άουτ. 

52΄Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Ο Καμπρέρα φάτσα με τον τερματοφύλακα, στέλνει την μπάλα έξω. 

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος. 

Ημίχρονο, 0-1.

45+1΄ΓΚΟΛ η Μπραν, 0-1 με τον Κάστρο! Δυνατό σουτ του ποδοσφαιριστή της Μπραν εκτός περιοχής, λάθος εκτίμηση του Αλομέροβιτς. 

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος 

39΄Κόκκινη στον Σαμπορίτ! Ο αμυντικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε γιατί κράτησε τον Γκουόμουντσον ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων. 

35΄Δοκάρι για την ΑΕΚ! Γύρισμα του Ιβάνοβιτς στην περιοχή, ο Καμπρέρα έβαλε την προβολή όμως η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. 

30΄Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας, η Μπραν προσπαθεί να πιέσει ψηλά όταν η ομάδα της Λάρνακας κυκλοφορεί στο δικό της μισό

17΄Μεγάλη ευκαιρία για την Μπραν! Ο Μιλίσεβιτς έκανε το λάθος, ο Γκουόμουντσον φάτσα με τον Αλομέροβιτς, τον κίνησε ο κίπερ της ΑΕΚ.

7΄Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Ο Καμπρέρα έκανε το πλασέ εντός περιοχής όμως η μπάλα πέρασε εκατοστά δίπλα από το κάθετο δοκάρι. 

1΄Σέντρα

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίσεβιτς, Σαμπορίτ, Ναλί, Πέρε Πονς, Σουάρεθ (46΄Μιραμόν) Λέδες, Ιβάνοβιτς (72΄Μπάγιτς) Καμπρέρα (72΄Αγκιέλσκι) Τσακόν.

ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Κνούτσεν, Πέτερσεν, Σόλτβετ, Μίρε, Σόρενσεν, Κορνβίκ, Κάστρο (65΄Χάντσεν) Μάγκνουσον (65΄Κβίνε) Γκουόμουντσον.

ΣΚΟΡΕΡ: -/45+1΄Κάστρο, 69΄Χάνσεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/32΄Ντίνγκελαντ, 45+2΄Σόρενσεν

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 39΄Σαμπορίτ/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Danny Makkelie

VAR: Dennis Higler

 

