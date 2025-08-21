Το πρώτο λιθαράκι στη Νορβηγία

Απόψε (20:00) στο «Brann Stadion», στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νοργηγίας, Μπέργκεν, απέναντι στη Μπραν η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να βάλει το πρώτο λιθαράκι για επίτευξη του μεγάλου στόχου που είναι η είσοδός της στη League Phase του Europa League. Η ομάδα της Λάρνακας θέλει να πάρει αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να έχει υπέρ της τις πιθανότητες ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, στις 19:30 στο «ΑΕΚ Αρένα».

Εφόσον τα καταφέρει να προκριθεί. τότε θα συμμετάσχει για τέταρτη φορά στην κύρια φάση της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, με τις προηγούμενες να είναι με την παλιά μορφή. Συγκεκριμένα, είχε αγωνιστεί στους ομίλους του Europa League για πρώτη φορά τη σεζόν 2011-12, ακολούθησε η συμμετοχή την περίοδο 2018-19 κι έπειτα η τρίτη παρουσία το 2022-23, οπότε και η πορεία έφθασε μέχρι τους «16» της διοργάνωσης.

Φυσικά, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού η ΑΕΚ θα συνεχίσει στην Ευρώπη, μιας και υπάρχει εξασφαλισμένη θέση για τον χαμένο του ζευγαριού στη League Phase του Conference League.

Στα αγωνιστικά, εκτός πλάνων του Ιμανόλ Ιδιάκεθ είναι ο τιμωρημένος, μετά την κόκκινη κάρτα στον αγώνα με την Λέγκια, Νάλι, ο οποίος θα υπολογίζεται κανονικά στη ρεβάνς και ο τραυματίας Γκαρσία. Ο τελευταίος, μιας και θα χάσει και τα δύο παιχνίδια με τους Νορβηγούς, έχει αντικατασταθεί στη λίστα των κιτρινοπρασίνων και τη θέση του πήρε ο Σαμπόριτ. Εκτός παραμένουν επίσης οι Ροντέν, Ναούμ και Ρούμπιο.