ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρώτο λιθαράκι στη Νορβηγία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το πρώτο λιθαράκι στη Νορβηγία

Απόψε (20:00) στο «Brann Stadion», στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νοργηγίας, Μπέργκεν, απέναντι στη Μπραν η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να βάλει το πρώτο λιθαράκι για επίτευξη του μεγάλου στόχου που είναι η είσοδός της στη League Phase του Europa League. Η ομάδα της Λάρνακας θέλει να πάρει αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να έχει υπέρ της τις πιθανότητες ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, στις 19:30 στο «ΑΕΚ Αρένα».

Εφόσον τα καταφέρει να προκριθεί. τότε θα συμμετάσχει για τέταρτη φορά στην κύρια φάση της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, με τις προηγούμενες να είναι με την παλιά μορφή. Συγκεκριμένα, είχε αγωνιστεί στους ομίλους του Europa League για πρώτη φορά τη σεζόν 2011-12, ακολούθησε η συμμετοχή την περίοδο 2018-19 κι έπειτα η τρίτη παρουσία το 2022-23, οπότε και η πορεία έφθασε μέχρι τους «16» της διοργάνωσης.

Φυσικά, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού η ΑΕΚ θα συνεχίσει στην Ευρώπη, μιας και υπάρχει εξασφαλισμένη θέση για τον χαμένο του ζευγαριού στη League Phase του Conference League.

Στα αγωνιστικά, εκτός πλάνων του Ιμανόλ Ιδιάκεθ είναι ο τιμωρημένος, μετά την κόκκινη κάρτα στον αγώνα με την Λέγκια, Νάλι, ο οποίος θα υπολογίζεται κανονικά στη ρεβάνς και ο τραυματίας Γκαρσία. Ο τελευταίος, μιας και θα χάσει και τα δύο παιχνίδια με τους Νορβηγούς, έχει αντικατασταθεί στη λίστα των κιτρινοπρασίνων και τη θέση του πήρε ο Σαμπόριτ. Εκτός παραμένουν επίσης οι Ροντέν, Ναούμ και Ρούμπιο.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη