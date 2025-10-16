ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Μαρόκο έγραψε ιστορία και μαζί με την Αργεντινή διεκδικούν το Μουντιάλ κ20!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το Μαρόκο έγραψε ιστορία και μαζί με την Αργεντινή διεκδικούν το Μουντιάλ κ20!

Έχουμε το μεγάλο ζευγάρι του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κ20, με το Μαρόκο να γράφει ιστορία με την παρουσία του στην τελευταία μέρα της διοργάνωσης, κόντρα στην υπερταλαντούχα Αργεντινή!

Ο Λίο Μέσι συνεχάρη τα παιδιά της Αργεντινής για το 1-0 επί της Κολομβίας, με την «αλμπισελέστε» να περνά στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ κ20 για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια κι εκεί να βρίσκει το εκπληκτικό Μαρόκο. 

Οι Μαροκινοί επιβλήθηκαν της Γαλλίας 5-4στη διαδικασία των πέναλτι και γίνονται μόλις η τρίτη αφρικανική χώρα που θα παραστεί στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης παγκοσμίως σε επίπεδο κ20, μετά τις Νιγηρία και Γκάνα.

Μάλιστα, οι φετινοί φιναλίστ από την αφρικανική ήπειρο για πρώτη φορά στα χρονικά θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, σε αντίθεση με τους Αργεντινούς που στο συγκεκριμένο ηλικιακό τμήμα έχουν φτάσει στην τελευταία μέρα του τουρνουά 8 φορές και έχουν αναδειχθεί Παγκόσμιοι Πρωταθλητές στις 6 από αυτές. 

sportfm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανεβάζουν στροφές στο Κολόσσι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σέρνεται» ο Ίσακ: Κάτω του μετρίου τα στατιστικά του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «Sky Sports» είναι σίγουρο: Τότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1000 γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης πρόσφερε μεγάλο ποσό για την σωτηρία της Ανόρθωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Οι τοπ σε συμμετοχές της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα για Πέρεζ: «Παθολογικό το ζήτημά του»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον χαφ που θα την απογειώσει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιόκερες: Αγνοεί το γκολ εδώ και οκτώ αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαφές με Καντονά για ρόλο στη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζεται ο Ντράζιτς...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο φετινός, αναγεννημένος Λαουτάρο έτοιμος για τη θρυλική 3άδα της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβατς ενόψει Μπάγερν: «Είμαστε έτοιμοι, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη