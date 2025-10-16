Το Μαρόκο έγραψε ιστορία και μαζί με την Αργεντινή διεκδικούν το Μουντιάλ κ20!

Ο Λίο Μέσι συνεχάρη τα παιδιά της Αργεντινής για το 1-0 επί της Κολομβίας, με την «αλμπισελέστε» να περνά στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ κ20 για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια κι εκεί να βρίσκει το εκπληκτικό Μαρόκο.



Οι Μαροκινοί επιβλήθηκαν της Γαλλίας 5-4στη διαδικασία των πέναλτι και γίνονται μόλις η τρίτη αφρικανική χώρα που θα παραστεί στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης παγκοσμίως σε επίπεδο κ20, μετά τις Νιγηρία και Γκάνα.



Μάλιστα, οι φετινοί φιναλίστ από την αφρικανική ήπειρο για πρώτη φορά στα χρονικά θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, σε αντίθεση με τους Αργεντινούς που στο συγκεκριμένο ηλικιακό τμήμα έχουν φτάσει στην τελευταία μέρα του τουρνουά 8 φορές και έχουν αναδειχθεί Παγκόσμιοι Πρωταθλητές στις 6 από αυτές.

sportfm.gr