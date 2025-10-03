ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολες ώρες για Ποστέκογλου: Ενώπιον του Μαρινάκη οι οπαδοί της Νότιγχαμ ζητούσαν την παραίτηση του

Δύσκολες ώρες για Ποστέκογλου: Ενώπιον του Μαρινάκη οι οπαδοί της Νότιγχαμ ζητούσαν την παραίτηση του

Μαύρες μέρες περνά η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άγγελου Ποστέκογλου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι «κόκκινοι» υπέστησαν μία ακόμη ήττα, αυτή τη φορά από τη Μίντιλαντ με 3-2 για το Europa League και αγνοούν τη νίκη για έξι συνεχόμενα παιχνίδια.

Μάλιστα ο Ποστέκογλου έσπασε και ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Νότιγχαμ Φόρεστ τα τελευταία 100 χρόνια, που δεν παίρνει τρίποντο σε έξι αναμετρήσεις, κάτι που είχα να συμβεί από το 1925.

Ο Ποστέκογλου μετά το νέο στραπάτσο αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους της ομάδας. Μάλιστα η Daily Mail αναφέρει.

«Φαίνεται ότι η υπομονή των οπαδών της Φόρεστ έχει ήδη εξαντληθεί, καθώς φώναζαν “πρέπει να απολυθείς το πρωί” στον Ποστέκογλου, ενώ παρακολουθούσαν την ομάδα τους να χάνει ξανά από τους Δανούς στο City Ground.

Η ομάδα του Ποστέκογλου δέχτηκε αποδοκιμασίες μπροστά στον εξοργισμένο Βαγγέλη Μαρινάκη στο ημίχρονο και η χορωδία των συνθημάτων ακούστηκε στα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.

Aπάντησε στους επικριτές ο Ποστέκογλου

«Οι οπαδοί είναι απογοητευμένοι και δικαιούνται να έχουν άποψη για την πορεία της ομάδας. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια στο ποδόσφαιρο. Υποθέτω ότι απλώς έτσι είναι το κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε και φαίνεται ότι έτσι πάνε τα πράγματα.

Δεν είναι τίποτα που μπορώ να ελέγξω. Απλώς πρέπει να βεβαιωθώ ότι θα πετύχουμε μερικές νίκες. Πιστεύω πως μπορούμε να αλλάξουμε την τύχη μας.

Καταλαβαίνω ότι η ατμόσφαιρα εκεί δεν θα είναι καλή και καταλαβαίνω τη στάση των ανθρώπων αυτή τη στιγμή, ειδικά απέναντί ​​μου, αλλά ποτέ δεν ανησυχούσα γι’ αυτό, είναι κάτι οικείο για μένα.»

 

