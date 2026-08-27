Ο Παναθηναϊκός ίδρωσε, άντεξε, είχε Ντέσερς και θα βρεθεί στη League Phase του Conference League!

Εύκολο; Ούτε καν. Βατή αποστολή; Σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Παναθηναϊκός μαθαίνει στα δύσκολα. Δοκιμάζει τις αντοχές του. Και των οπαδών του. Μέσα από έξι μεγάλα ματς στα προκριματικά, με αναποδιές, με λάθη, με παθήματα που δεν έγιναν μαθήματα, καταφέρνει το «τριφύλλι» να σταθεί όρθιο και να τιμήσει την ιστορία του, συμμετέχοντας στη League Phase του Conference League.

Ο Σίριλ Ντέσερς με δυο γκολ, κερδίζοντας το πέναλτι για το δεύτερο στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης και σκοράροντας από την άσπρη βούλα με τρομερή ψυχραιμία, διαμόρφωσε το 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Ακόμα κι αν οι «πράσινοι» την έπαθαν ξανά στο φινάλε, δεν απέφυγαν το σοκ και την ανάγκη να παίξουν εκ νέου εξτρά ημίωρο, αλλά τέλος καλό όλα καλά για τον οργανισμό που θα έχει νέες ευρωπαϊκές διαδρομές και θα μάθει το μεσημέρι της Παρασκευής πού θα τον βρει στη Γηραιά ήπειρο η νέα σεζόν.

Πώς ξεκίνησαν:

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε με το 4-4-2, στο οποίο ο Ταμπόρδα αρκετές φορές επέλεγε να κινηθεί μπροστά από τη δυάδα των χαφ, με τον Πελίστρι να μένει δεξιά και τον Λιβάι να βοηθά τον Τετέι στην επίθεση. Στα γκολπόστ βρέθηκε ο Πένια, ενώ στην τετράδα της άμυνας ήταν οι Κάτρης, Φαν Ντάικ, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος. Οι Τσιριβέγια και Καμαρά ήταν οι κινητήριοι μοχλοί από τη μεσαία γραμμή.

Η Χράντετς που είδε από νωρίς τον Μίχαλικ στην επίθεση να φεύγει με τραυματισμό, είχε τον Ζάντραζιλ στην εστία και τους Ούχριντσακ, Τσίχακ και Τσεχ στην άμυνα. Η τετράδα στα χαφ απαρτιζόταν από τους Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ και Χόρακ, ενώ μπροστά, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο τοπουθετήθηκαν οι Φαν Μπιούρεν και Ουμάρ.

Το ματς:

Μιμούμενη τον Παναθηναϊκό από το ματς του ΟΑΚΑ, η Χράντερς προσπάθησε με τη δύναμη της έδρας να πάρει τον αέρα των «πράσινων» και να κάνει δυνατό ξεκίνημα, φτάνοντας από το 3ο λεπτό σε μεγάλη ευκαιρία για γκολ. Η δεξιά πλευρά του «τριφυλλιού», με τον Πελίστρι να προσπαθεί να βοηθήσει τον Κάτρη, ήταν εκείνη που σε δυο περιπτώσεις έκανε τους Τσέχους να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα… Αρχικά από εκτέλεση πλάγιου άουτ με την ομάδα του Νίστρουπ να είναι τυχερή που ο νεαρός φουλ μπακ στην αποψινή αναμέτρηση έδιωξε προτού αντίπαλος σκοράρει σε κενή εστία.

Όταν πάλι η πράσινη αμυντική λειτουργία ολιγώρησε στο 15’, ο Πένια έκανε σωτήριες επεμβάσεις σε διαδοχικά τελειώματα από τους παίκτες της Χράντετς. Ο Τσιριβέγια έβγαινε να βοηθήσει στο πρέσινγκ μέχρι τη στιγμή που έγινε αναγκαστική αλλαγή, ενώ οι Λιβάι και Τετέι, όταν πλέον ο Παναθηναϊκός πατούσε αρκετά πιο σταθερά, δεν βοηθούσαν τους εαυτούς τους, αλλά και δεν είχαν και περισσότερες βοήθειες δημιουργικά. Όταν το έκαναν, βέβαια, η μπάλα «χάιδεψε» την εξωτερική πλευρά του δοκαριού στο 40’ από πλασέ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού, ενώ ο ίδιος στο φινάλε του πρώτου μέρους έκανε κάκιστη επαφή με την μπάλα σε γέμισμα πάρε – βάλε του Κυριακόπουλου.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αντιλήφθηκε τι ακριβώς έπρεπε ν’ αλλάξει και το έκανε σχετικά άμεσα στο δεύτερο μέρος, αφού άφησε να περάσουν μόλις 15 λεπτά για να περάσει τρεις νέους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Έβαλε τον Καλάμπρια για να δυναμώσει το δεξί άκρο της άμυνας, τον Αντίνο για να συμβάλλει δημιουργικά και τον Ντέσερς αντί του Τετέι που δεν του πήγε καθόλου το ματς. Ο Λιβάι παρέμεινε ο παίκτης από τον οποίο μπορούσαν να προκύψουν πράγματα επιθετικά, αλλά ο Ντέσερς τελικά είναι ο άνθρωπος γκολ. Και στο 72’ από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά ανάμεσα από δυο αμυνόμενους για το 1-0!

Όπως το έκανε και στην Αθήνα, έτσι και στη ρεβάνς, μόλις δέχθηκε γκολ η Χράντετς αρνήθηκε να το βάλει κάτω. Και μπορεί να είδε τον Νίστρουπ να περνάει στο ματς και τον Πάλμερ Μπράουν ως τρίτο στόπερ μαζί με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, αλλά η πράσινη άμυνα δεν έμαθε από το πάθημα του ΟΑΚΑ. Στο 90’+2’ η μπάλα έφυγε προς το δεύτερο δοκάρι, ο Αντίνο νικήθηκε κατά κράτος και όλοι ξέχασαν τον Νταριντά που με το 1-1 έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, η Χράντετς έκανε τον Νίστρουπ και τους παίκτες του ν’ αγχωθούν, «πολιόρκησε» την εστία του Πένια και ενώ οι γηπεδούχοι έπαιζαν με την ψυχολογία υπέρ τους, ο Παναθηναϊκός ήλπιζε ν’ αντέξουν οι δυνάμεις του. Στο 116’ ο Γιάγκουσιτς έχασε ξαφνικό τετ-α-τετ, όλα έδειχναν πέναλτι και… από εκεί κρίθηκε η πρόκριση. Αλλά όχι στην ειδική διαδικασία. Ο Ντέσερς στο 120’ κέρδισε πέναλτι που δόθηκε με παρέμβαση του VAR και on-field review από τον διαιτητή, ο Νιγηριανός ευστόχησε για το 2-1, η Χράντετς ξαναβγήκε μπροστά, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε σοκ. Είχε πρόκριση του Panathinaikos.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Χράντετς: Ζάντραζιλ, Ούχριντσακ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ (77’ Βαλέντα), Νταρίντα, Ντάντσακ (77’ Τρούμπατς), Χόρακ, Φαν Μπιούρεν, Ουμάρ (60’ Σλόντσικ), Μίχαλικ (20’ Βικανόβα)

Παναθηναϊκός: Πένια, Κάτρης (60’ Καλάμπρια), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τσιριβέγια (29’ Κοντούρης, 96’ Γιάγκουσιτς), Καμαρά, Λιβάι (81’ Πάλμερ – Μπράουν), Τετέι (60’ Ντέσερς), Πελίστρι (60’ Αντίνο)