Θρίαμβος και στη Σόφια για τον ΟΦΗ, πάει Europa για να… κουζουλάνει την Ευρώπη!

Η 27η Αυγούστου θα μνημονεύεται για πάντα στον ΟΦΗ, ο οποίος έγραψε την πιο «χρυσή» ευρωπαϊκή σελίδα στα βιβλία της ιστορίας του! Η ομαδάρα του Χρήστου Κόντη, όχι μόνο δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του υπέρ της 3-0 από το πρώτο ματς του Ηρακλείου, αντιθέτως, έπαιξε το παιχνίδι της και στη Βουλγαρία, εντυπωσίασε με την απόδοση και την ωριμότητά της και διπλασίασε τις νίκες της επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (0-2), πανηγυρίζοντας μια ονειρική και ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League με συνολικό σκορ 5-0!

Τα τέρματα των Κρητικών πέτυχαν ο Τιάγκο Νους στο 36ο λεπτό και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης στο 78', την στιγμή όπου ο ΟΦΗ θα μπορούσε να πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα, με μεγαλύτερη φάση όλων το δοκάρι του Αποστολάκη στο 81ο λεπτό!

Στην ένατη παρουσία τους στην Ευρώπη και πρώτη από τη σεζόν 20220/21, οι Κρητικοί έγραψαν σήμερα την πιο όμορφη και γλυκιά ποδοσφαιρική τους ιστορία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, και πλέον ετοιμάζονται για την αυριανή κλήρωση (28/08) της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης!

Το ματς:

Με δεδομένο ότι έπρεπε να ανέβει ένα «βουνό» από νωρίς ώστε να μπει στη διεκδίκηση της πρόκρισης, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, έκλεισε τον ΟΦΗ στα καρέ του και έψαξε με τρομερή ένταση ένα γρήγορο γκολ. Προσπαθώντας διαρκώς να «χτυπήσουν» με μπαλιές στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, οι γηπεδούχοι δημιούργησαν αρκετές καλές στιγμές, την στιγμή όπου οι Κρητικοί αδυνατούσαν να κρατήσουν την μπάλα και να «παγώσουν» τον ρυθμό.

Η πρώτη απειλή ήρθε μόλις στο 1ο λεπτό με το μακρινό σουτ του Ετό, με τον Γκμπαμέν στο 9' να αστοχεί σε εξ' επαφής κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Νικολάου πρόλαβε τον Πίττα προ κενής εστίας και με σωτήρια παρέμβαση αποσόβησε τον κίνδυνο, με τον Ιβάνοφ στο 15' να μην μπορεί να εκτελέσει από τα δύο μέτρα!

Στο ίδιο διάστημα, το σύνολο του Χρήστου Κόντη είχε να επιδείξει μονάχα μια άστοχη προβολή του Νους στο 8ο λεπτό. Από το 20' και έπειτα, ωστόσο, ο ΟΦΗ άρχισε σιγά-σιγά να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και να ισορροπεί την εικόνα του ματς, δημιουργώντας μια καλή στιγμή στο 23' όταν ο Νους δεν μπόρεσε να κάνει επαφή και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για εκατοστά, μετά την μπαλιά «ξυράφι» του Αθανασίου! Πέντε λεπτά μετά, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Αϊτόρ μετά από φάση διαρκείας, με το τέρμα ωστόσο να ακυρώνεται για χέρι του Ισπανού στο ξεκίνημα της φάσης.

Και φτάνουμε στο 35', με τους Κρητικούς να αγγίζουν το γκολ με το δυνατό πλασέ στην κίνηση του Φούντα να διώχνει με υπερένταση σε κόρνερ ο Λαπούκχοφ. Στην εξέλιξη της φάσης, ο ΟΦΗ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μετά από φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ, με τον Νους να πλασάρει από κοντά μετά την κεφαλιά-ασίστ του Πούγγορα για το 1-0 στο 36ο λεπτό! Στον εναπομείναντα χρόνο του πρώτου μέρους, ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με σχετική άνεση τις κεφαλιές των Γοδόι και Πίττα, με τον Φούντα να απαντά στις φάσεις με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 43' και ένα μακρινό σουτ στο 45+2'!

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς παρά τις αλλαγές της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, κάτι που φυσικά βόλευε τον ΟΦΗ και ήταν υπέρ του. Χαρακτηριστικό ήταν πως η πρώτη υποψία καλής στιγμής ήρθε στο 54ο λεπτό όταν ο Αϊτόρ δοκίμασε την τύχη του από το κέντρο του γηπέδου, βλέποντας Λαπούκχοφ μακριά από την εστία του. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα είχαμε τη μεγαλύτερη στιγμή των Βούλγαρων στο παιχνίδι, όταν μετά από κακή απομάκρυνση του Νικολάου, ο Εμπόνγκ έκανε την προβολή και η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου.

Η απάντηση της ομάδας του Χρήστου Κόντη δεν άργησε να έρθει, με τους Κρητικούς να αγγίζουν το δεύτερο γκολ στο 69ο λεπτό όταν μετά από το πείσμα του Νους, έκλεψαν την μπάλα και ο Φούντας βγήκε τετ-α-τετ,με το Έλληνα μεσοεπιθετικό να νικιέται από τον Λαπούκχοφ. Τελικώς, αυτό που άξιζε ο ΟΦΗ το βρήκε στο 78ο λεπτό, με τον Αθανασίου να κλέβει έξω από την περιοχή, να πασάρει δίπλα του στον Αποστολάκη, ο οποίος έδωσε έτοιμο γκολ πάρε-βάλε στον νεοεισελθόντα Θεοδοσουλάκη για το 0-2!

Με... φτερά στα πόδια και την ψυχολογία στα ύψη απέναντι σε μια καταρρακωμένη ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, οι Κρητικοί έφτασαν μια «ανάσα» από το τρίτο γκολ, με τον Αποστολάκη στο 81' να βγαίνει στο... ξέφωτο και την μπάλα να σταματά βασανιστικά στη ρίζα της αριστερής δοκού των γηπεδούχων! Αυτή ήταν και η τελευταία στιγμή του αγώνα, με το σύνολο του Χρήστου Κόντη να ξεσπά σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για την ιστορική αυτή πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκχοφ - Πάστορ (46' Σολέ), Γκμπάμεν Ζορντάο (46' Ζβαρτς), Ιβάνοφ, Μαρτίνο - Ίτου, Ετό, Εμπόνγκ - Πίττας (73' Περέιρα), Γοδόι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος - Σιέλης (84' Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Νικολάου - Ντίκμαν (84' Γκονζάλες), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (77' Καραχάλιος), Αθανασίου - Αϊτόρ (71' Αποστολάκης), Φούντας, Νους (77' Θεοδοσουλάκης).