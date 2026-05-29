Πόρτα παραμονής από Σα Πίντο

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο, λίγο μετά την αποβολή του, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον πάγκο της Πάφου, όπου συμπλήρωσε ακριβώς ένα μήνα. Ο Πορτογάλος τόνισε ότι από την πλευρά του επιθυμεί την παραμονή. «Αν είναι από το χέρι μου θέλω να μείνω στην Πάφο» ανάφερε στον Alpha Kύπρου, από όπου προβλήθηκε τηλεοπτικά η αναμέτρηση.

Όσον αφορά στην κατάκτηση του κυπέλλου, του δεύτερου τίτλου του στην Κύπρο, μετά το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ, ανάφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι σημαντικός αυτός ο τίτλος. Ήταν μια δύσκολη σεζόν για την ομάδα, αυτός ο τίτλος δίνει χαρά στην ομάδα, στον κόσμο και θα παλέψουμε στο Europa League. Ρίσκαρα πολλά για να έρθω στην Κύπρο και να υπογράψω για έναν μήνα. Με βοήθησαν οι παίκτες να πάρουμε το κύπελλο».