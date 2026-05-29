ΒΙΝΤΕΟ: Το ξέσπασμα του Ρικάρντο Σα Πίντο

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στις αψιμαχίες που υπήρξαν προς το φινάλε του τελικού, κάτι που έφερε και την αποβολή του, ξέσπασε στο τέλος της αναμέτρησης της Πάφου με τον Απολλωνα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός πανηγύρισε έντονα τον τίτλο, ο οποίος είναι ο δεύτερος του στην Κύπρο, μετά το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ.

Σημειώνεται ότι ο Σα Πίντο σήμερα (29/05) συμπλήρωσε ένα μήνα ακριβώς στον πάγκο της παφιακής ομάδας.