Η τετράδα - έκπληξη που έμεινε εκτός κόντρα στον ΑΠΟΕΛ!

Ο Νορβηγός προπονητής της Ομόνοιας προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην αρχική εντεκάδα του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ

Ο Μπεργκ άφησε εκτός εντεκάδας μία τετράδα ποδοσφαιριστών στους οποίους στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στη σεζόν.

Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Μαέ, Τάνκοβιτς, Μασούρας και Άιτινγκ! 

Στην κορυφή αγωνίζεται ο Νεοφύτου, πίσω του ο Εράκοβιτς, στο δεξί άκρο ο Οντουμπάτζο και στα χαφ ο Μάριτς.

Δείτε την εντεκάδα της Ομόνοιας πατώντας ΕΔΩ

Διαβαστε ακομη