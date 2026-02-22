Η τετράδα - έκπληξη που έμεινε εκτός κόντρα στον ΑΠΟΕΛ!
Ο Νορβηγός προπονητής της Ομόνοιας προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην αρχική εντεκάδα του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ
Ο Μπεργκ άφησε εκτός εντεκάδας μία τετράδα ποδοσφαιριστών στους οποίους στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στη σεζόν.
Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Μαέ, Τάνκοβιτς, Μασούρας και Άιτινγκ!
Στην κορυφή αγωνίζεται ο Νεοφύτου, πίσω του ο Εράκοβιτς, στο δεξί άκρο ο Οντουμπάτζο και στα χαφ ο Μάριτς.
