LIVE: Απόλλωνας - Ομόνοια Αρ. 0-0

Ο Απόλλωνας φιλοξενεί την Ομόνοια Αραδίππου στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan (19:00, Cytavision Sports 1), σε μια αναμέτρηση με ενδιαφέρον για διαφορετικούς λόγους για τις δύο ομάδες.

Οι γηπεδούχοι της Λεμεσού βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς και θέλουν να δώσουν συνέχεια από εκεί που έμειναν πριν από τη διακοπή. Από την άλλη, η Ομόνοια Αραδίππου, η οποία βρίσκεται στη 12η θέση με 4 βαθμούς, θα κυνηγήσει την πρώτη της νίκη σε επίσημο παιχνίδι, απέναντι στους κυανόλευκους.

Ζωντανά η αναμέτρηση:

69' Διπλή αλλαγή για Απόλλωνα, Γιούσεφ και Λιούμπιτς μέσα εκτός οι Καστέλ και Μπράουν

65' Ευκαιρία για τον Απόλλωνα, ο Γκασπάρ έκανε ένα επικύνδινο γύρισμα για το Καστέλ στην περιοχή αλλά ο Ισπανός για λίγο δεν την πρόλαβε

56' Καλή στιγμή για την Αραδίππου, η κεφαλιά του Ποντικού περνάει λιγό πάνω από τα δοκάρια του Λέουβενμπεργκ

53' Διπλή κίνηση για τους Λεμεσιανούς, έξω οι Σίηκκης και Ροντρίγκες μέσα οι Γκασπάρ και Μάρκεζ

52' Σουτ του Βάισμπεκ με την μπάλα να περνάει λίγο εκτός

46' Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

45' Λήξη πρώτου μέρους

35' Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για τον Ενρίκες

32' Η καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής για τα «περιστέρια», το σουτ του Μηνά Αντωνίου περνάει λίγο δίπλα από την εστία του Λέουβενμπεργκ

34' Σουτ από τον Ρίτσαρντ η μπαλά πάει αρκετά μακρύα από τα δοκαριά του πορτιέρε του Απόλλωνα

29' Διπλή μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα με πρωταγωνίστες τους Ροντρίγκες και Καστέλ, με τον πρώτο να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ισπανός να μην μπορεί να σκοράρει με κεφαλιά

20' Σταθέρος ξανά ο Κόστιτς μετά από ωραία ενέργεια του Μάρκοβιτς

16' Ακόμα ένα σουτ του Τόμας, ξανά έξω

13' Σουτ του Αντωνίου περνάει μακρύα από τα δοκάρια του Λέουβενμπεργκ

10' Πρώτη επέμβαση στον αγώνα, το σουτ του Τόμας στην αγγαλιά του Κόστιτς

9' Δεύτερο σουτ για τον Απόλλωνα με τον Ροντρίγκες, πάει και αυτό έξω

6΄ Σουτ του Τόμας πάει έξω

1' Έναρξη αναμέτρησης

Οι εντεκάδες:

Απόλλωνας: Λέουβενμπεργκ, Κβίντα, Λαμ , Σιήκκης 53' (Γκασπάρ), Ζμρχαλ, Βέισμπεκ, Μπράουν 69' (Λιούμπιτς), Μάρκοβιτς, Ροντρίγκες 53' (Μάρκεζ), Τόμας, Καστέλ 69' (Γιούσεφ)

Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Ρίνγκ, Καλλής, Ζορζίνιο, Ποντικός, Μουαντίμπ, Βαν Μούλεμ, Αντωνίου, Ροντρίγκες, Ενρίκες, Πολυκάρπου

ΣΚΟΡΕΡΣ:

KΙΤΡΙΝΕΣ: Ενρίκες 34'

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας