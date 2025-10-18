ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράφα Μπενίτεθ: «Προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ράφα Μπενίτεθ: «Προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ!»

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο Ράφα Μπενίτεθ προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ που απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου από τον πάγκο της ομάδας.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αναζητάει τον επόμενο προπονητή της, αφού ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο! Ο 60χροινος τεχνικός απολύθηκε μερικά λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Τσέλσι, με την θητεία του να διαρκεί για μόλις 39 ημέρες!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, ο Ράφα Μπενίτεθ που απασχολεί τον Παναθηναϊκό έχει προταθεί στη Νότιγχαμ! Θυμίζουμε ότι ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού.

 

Gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεγάλη ανατροπή και νίκη της ΕΘΑ επί του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με επιπλέον «όπλα» η Ομόνοια κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: ΕΝΠ - ΑΕΚ 0-2

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Nα είμαστε όσο πιο καλοί γίνεται»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τον κόσμο ο Καραπατάκης!

ΑΕΚ

|

Category image

Η άσεμνη χειρονομία του Φλικ στο νικητήριο γκολ της Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δολοφονία Δημοσθένους: Η Rolls-Royce κατέγραψε τους εκτελεστές - Αιτήθηκαν συνδρομή από τον κατασκευαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ντέρμπι με τον Άρη

ΑΕΛ

|

Category image

Με buzzer beater κέρδισε την Τζιρόνα η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασε κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, τρίποντο για Μπράιτον και έξι γκολ στο Σέλχαστ Παρκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε από τη Λάρισα με ηγέτη Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

«Εξαφάνισαν» τα 1600 εισιτήρια οι ΑΕΛίστες

ΑΕΛ

|

Category image

Πλήγμα με Αμίν στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Απόλλωνας - Ομόνοια Αρ. 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Ακρίτας 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη