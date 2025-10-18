ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η άσεμνη χειρονομία του Φλικ στο νικητήριο γκολ της Μπαρτσελόνα

«Έκρηξη» από Φλικ και Ραφίνια στο «buzzer beater» της Μπαρτσελόνα, με τον Γερμανό τεχνικό να προβαίνει σε μία άσεμνη χειρονομία.

Με «buzzer beater» του Ρόναλντ Αραούχο στην τελευταία φάση του αγώνα, η Μπαρτσελόνα κέρδισε δύσκολα με 2-1 την Χιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί στο «Μονζουίκ» τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «Καταλανοί» με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 22 βαθμούς, προσπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 21 αλλά κι ένα ματς λιγότερο. Από την άλλη πλευρά, η Χιρόνα του Αζεντίν Ουναΐ έμεινε στους 6 βαθμούς και στην προτελευταία θέση.

Αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος που επέλεξε να πανηγυρίσει το νικητήριο τέρμα ο προπονητής των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, ο οποίος φαίνεται πως... υπερέβη τα εσκαμμένα. Ο Γερμανός τεχνικός αμέσως μετά το γκολ του Αραούχο φαίνεται να κάνει μία άσεμνη χειρονομία, με τον Ραφίνια στο... background να πανηγυρίζει κι αυτός έξαλλα το νικητήριο τέρμα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

athletiko.gr 

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

