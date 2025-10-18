Με buzzer beater κέρδισε την Τζιρόνα η Μπαρτσελόνα!

Με buzzer beater του Ρόναλντ Αραούχο στην τελευταία φάση του αγώνα, η Μπαρτσελόνα κέρδισε δύσκολα με 2-1 την Τζιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga.

Οι Καταλανοί με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 22 βαθμούς, προσπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει 21 αλλά κι ένα ματς λιγότερο. Από την άλλη πλευρά, η Τζιρόνα του Αζεντίν Ουναΐ έμεινε στους 6 βαθμούς και στην προτελευταία θέση.

Το ματς

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση κι ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 13ο λεπτό με γκολ του Πέδρι αλλά η Τζιρόνα απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας με τον Βίτσελ σε 1-1 στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι κύλησε με τους Καταλανούς να μη βρίσκουν λύσεις και την Τζιρόνα να είναι κοντά στο να φύγει με έναν βαθμό από τη Βαρκελώνη.

Όμως, η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν τα παράτησε και στην τελευταία φάση του αγώνα σκόραρε με τον Ρόναλντ Αραούχο, για το 2-1 μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς για το εντός έδρας τρίποντο.

