Ο τέταρτος κυπριακός σταθμός για τον Πεϊσότο

H Δόξα αποτελεί τον τέταρτο ποδοσφαιρικό σταθμό του Κάρλος Πεϊσότο. Ο 25χρονος τερματοφύλακας είχε περάσει από Ονήσιλο, Απόλλωνα και Ομόνοια Αραδίππου.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι Κατωκοπιάς ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Ανγκολέζου τερματοφύλακα, Carlos Peixoto.

Η Δόξα θα αποτελέσει τον τέταρτο κυπριακό σταθμό στην καριέρα του, μετά τον Ονήσιλο Σωτήρας, Απόλλωνα και Ομόνοια Αραδίππου.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της FC Porto, όπου αγωνίστηκε στις ομάδες U15, U17 και U19. Στη συνέχεια πήγε στη Leixões U23 και αργότερα στη Famalicão U23. Η τελευταία του ομάδα στο εξωτερικό ήταν η Anadia FC.

Καλωσορίζουμε τον Carlos Peixoto στην οικογένεια της Δόξας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.