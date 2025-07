Ανακοίνωσε Αρμένιο winger η Ομόνοια 29Μ

☘️ Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Edgar Movsesyan.

Ο Αρμένιος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 09/09/1998 και αγωνίζεται στην θέση του ακραίου επιθετικού.

Καλωσορίζουμε τον Edgar στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

We are building the team.

#2025-2026