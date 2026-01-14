ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Απόλλων - Ανόρθωση 1-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αλφαμέγα»

Ο Απόλλων φιλοξενεί την Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα», σε μία αναμέτρηση χωρίς... επιστροφή με τον χαμένο να αποχαιρετά τον θεσμό του κυπέλλου Coca - Cola.

H ομάδα της Λεμεσού «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί τριών αγώνων και στην έδρα της θέλει να το διευρύνει, κρατώντας ανοικτή ακόμη μία... πόρτα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η «Κυρία» από την άλλη, πάει στη Λεμεσό για να την πρόκριση, παρόλο που το μυαλό της είναι στην αποφυγή του υποβιβασμού. Και εφόσον καταφέρει και πάρει τη νίκη, τότε θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

To LIVE του αγώνα

36' - Κεφαλιά του Αρτυματά, στα χέρια του Κουν η μπάλα

32' - ΓΚΟΛ. 1-0. Μετά από μπαλιά του Μπράουν ο Μάρκες έφυγε στην αντεπίθεση και με ιδανικό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, όμως μετά από εξέταση της φάσης από το VAR το γκολ επικυρώθηκε

30' - Σουτ του Κίκο, με υπερένταση ο Κουν διώχνει σε κόρνερ

15'- Mεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, μετά το γύρισμα του Ροντρίγκες, ο Βέισμπεκ από το σημείο του πέναλτι όμως το σουτ του ήταν άστοχο

12' - Σουτ του Σένσι, κόντραρε στον Βούρο και πάει σε κόρνερ η μπάλα

11' - Πρώτο σουτ στον αγώνα, με τον Μάρκες να γυρίζει εντός περιοχής με το σουτ να πηγαίνει ψηλά έξω

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Αρτυματάς, Κίκο, Σένσι, Αμποαγκέ, Κις, Σεργίου, Σόσα, Τόσιτς, Φουρτάδο, Ηλία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Σρέντζιαν Γιοβάνοβιτς

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

