LIVE: Ομόνοια - ΑΕΚ 2-0

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΚ 2-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

Ένα σπουδαίο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ, με την Ομόνοια και την ΑΕΚ να συγκρούονται με φόντο την οκτάδα του κυπέλλου Coca - Cola.

Σε ένα ματς που θα είναι κεκλεισμένων, οι δύο ομάδες που δίνουν και μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν το οδοιπορικό τους στον θεσμό που προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Και πέραν της πρόκρισης, ο νικητής θα αποκτήσει και αυτοπεποίθηση στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

To LIVE του αγώνα

26΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Αντεπίθεση για τους πράσινους, ο Χατζηγιοβάνης με δυνατό τελείωμα, δίνει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Μπεργκ.

10΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Μαέ ανέλαβε και την εκτέλεση και ανοίγει το σκορ για τους πράσινους. 

6΄ - Ο Τεχράνυ σφυρίζει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μιλίτσεβιτς στον Μαέ. Μετα από εξέταση από το VAR, επικυρώνεται η απόφαση του ρεφ.

2΄ - Σουτ από τον Ναούμ, πέρασε λίγο έξω.

  • Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΟΜΟΝΟΙΑ: Kυριακίδης, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Π. Ανδρέου, Άιτινγκ, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Τάνκοβιτς, Μαέ

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Ρομπέρζ, Λέδες, Ναούμ, Μιραμόν, Πονς, Χάιρο, Καμπρέρα

ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ πέν. Μαέ, 26΄ Τάνκοβιτς /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34΄ Μασούρας, 39΄ Εβάντρο / 6΄ Εκπολό

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Νόβακ Σίμοβιτς

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

