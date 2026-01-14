O OΦΗ σόκαρε την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» και πέρασε στα ημιτελικά!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση κόντρα στα προγνωστικά για τους Κρητικούς.

Ο ΟΦΗ έριξε τη μεγάλη... βόμβα στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς νίκησε την ΑΕΚ με 1-0 στην «OPAP Arena» στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό και πήρε το «εισιτήριο» για την ημιτελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια τον Λεβαδειακό, με «έπαθλο» μία θέση στο μεγάλο τελικό της 25ης Απριλίου.

Ο Έντι Σαλσέδο σημείωσε στο 80’ το γκολ που έκρινε το ματς κι έστειλε τους Κρητικούς στους «4» της διοργάνωσης, αφήνοντας την ΑΕΚ εκτός Κυπέλλου. Δύο δοκάρια για τους «κιτρινόμαυρους» με τους Γιόβιτς (44’) και Μαρίν (67’), ενώ ο ΟΦΗ είχε δοκάρι με τον Νους στο 3’.

Η κρητική ομάδα απείλησε την ΑΕΚ με το... καλησπέρα στον αγώνα, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, ο Νους άλλαξε την μπάλα με τον Σενγκέλια και πλάσαρε με τη μία, αλλά η προσπάθειά του αποκρούστηκε απ’ το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ πήρε στη συνέχεια τον έλεγχο κι έχασε δύο καλές ευκαιρίες με τους Πενράις στο 16’ (σουτ άουτ) και Ρέλβες στο 28’ (απόκρουση Χριστογεώργου), ενώ στο 33’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά ο Κωστούλας απομάκρυνε. Ο Πινέδα έκανε νέο σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Κωστούλα και στην εξέλιξη της φάσης ο Ελίασον έπιασε ένα αδύναμο πλασέ εκτός περιοχής που μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος.

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 44’ σε κεφαλιά του Γιόβιτς από σέντρα του Πενράις, ενώ στο 59’ από κάθετη πάσα του Καλοσκάμη στον Βάργκα, ο Ούγγρος τσίμπησε την μπάλα, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε σε δύο χρόνους. Στο 67’ σε μακρινό σουτ του Μαρίν, η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών και πέρασε εκτός, ενώ μετά το 70’ ο ΟΦΗ άρχισε να «χτυπάει» στην κόντρα σε αντεπιθέσεις «φωτιά». Στο 75’ σε γρήγορη επίθεση των Κρητικών, ο Νους «έστρωσε» την μπάλα στον Σαλσέδο που σούταρε, αλλά απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μπρινιόλι. Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, ωστόσο, δεν είχε «απάντηση» στο 80’, όταν σε νέο κλέψιμο της μπάλας ψηλά και πάσα του Κρίζμανιτς, ο Έντι Σαλσέδο, «ζύγισε» το πόδι του και με εξαιρετικό πλασέ στη γωνία έκανε το 1-0 για τον ΟΦΗ.

Στο 88’ το πλασέ του Καλοσκάμη από καλή θέση πέρασε άουτ, ενώ στο 90’+1’ ο Χριστογεώργος έκανε μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του Ρέλβας. Στα λεπτά που απέμειναν οι Κρητικοί κράτησαν με νύχια και με... δόντια το «μηδέν» στην εστία τους, κι αφού έχασαν κι άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Θεοδοσουλάκη στο 90’+6’ (απέκρουσε ο Μπρινιόλι το πλασέ του), πανηγύρισαν μία τεράστια πρόκριση, νικώντας για πρώτη φορά την ΑΕΚ στην OPAP Arena.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρότα, Πένραϊς, Ρέλβας, Κουτέσα (58’ Κοϊτά), Πινέδα (82’ Ζοάο Μάριο), Ελίασον (58’ Βάργκα), Μάνταλος (58’ Μαρίν), Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (88’ Πούγγουρας), Γκονθάλεθ (90’+5’ Μαρινάκης), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (90’+5’ Χριστόπουλος), Αποστολάκης, Σενγκέλια (60’ Ισέκα), Σαλσέδο (90’+5’ Θεοδοσουλάκης), Νους.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 90’+8’ Λαμπρόπουλος, 90’+9’ Νους (2η κίτρινη)

