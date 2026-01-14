ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Koμβικός παίκτης, αξέχαστο γκολ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

«Μίλησε» για πρώτη φορά ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ο Άρης ξεπέρασε το υψηλό εμπόδιο της ΑΕΚ, επιστρέφοντας στις νίκες χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Χαραλάμπους λίγα λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Ένα γκολ που δεν έκρινε απλώς το παιχνίδι, αλλά θα μείνει αξέχαστο για τον ίδιο, αφού αποτέλεσε το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Με αυτό το τρίποντο ο Άρης επανήλθε στα νικηφόρα αποτελέσματα και μπήκε ξανά σε τροχιά κορυφής, μειώνοντας τη διαφορά στους πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Ο 23χρονος Κύπριος διεθνής, ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές των πρασίνων της Λεμεσού τη φετινή σεζόν, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του ωριμότητα. Κάλυψε αμέτρητα χιλιόμετρα, έκοψε, πίεσε, βοήθησε σε κάθε τομέα του παιχνιδιού και στο τέλος… μίλησε όταν έπρεπε.

Δίκαια μπορεί να θεωρηθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, χαρίζοντας στον Άρη τη νίκη και στο σύνολο του Ρατσκόφ την ψυχολογική ώθηση που τόσο είχε ανάγκη για τη δύσκολη συνέχεια.

