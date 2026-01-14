Πήρε Γκάλαχερ από την Ατλέτικο η Τότεναμ

Την απόκτηση του Κόνορ Γκάλαχερ ανακοίνωσε η Τότεναμ. Ο 25χρονος Άγγλος μέσος αποκτήθηκε από την Ατλέτικο έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ.

«Είμαι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, κάνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα μου σε έναν καταπληκτικό σύλλογο. Ήθελα να γίνω παίκτης των Spurs και ευτυχώς ο σύλλογος ένιωσε το ίδιο. Ήταν πολύ εύκολο, συνέβη πολύ γρήγορα και είμαι έτοιμος να μπω στο γήπεδο. Ξέρω πόσο σπουδαίοι είναι οι οπαδοί, είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού εδώ και θέλω να δημιουργήσουμε ξεχωριστές στιγμές και αναμνήσεις μαζί», ανέφερε ο 22 φορές διεθνής με την Αγγλία άσος.

Ο προπονητής των Λονδρέζων, Τόμας Φρανκ, δήλωσε: «Ο Κόνορ είναι ένας κορυφαίος μέσος, τον οποίο έχουμε εργαστεί ακούραστα για να προσθέσουμε στην ομάδα μας. Είναι ακόμα νέος, οπότε έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά έχει επίσης τεράστια εμπειρία σε όλη την Premier League, τη La Liga και με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο Κόνορ έχει ηγηθεί ομάδων, οπότε θα φέρει ηγεσία, ωριμότητα, χαρακτήρα και προσωπικότητα στα αποδυτήρια μας, ενώ η δύναμή του στο τρέξιμο, η ικανότητά του στο γκολ θα μας ενισχύσουν σε ένα βασικό σημείο του γηπέδου. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργάζομαι μαζί του κάθε μέρα και ξέρω ότι οι οπαδοί θα λατρέψουν αυτό που θα φέρει στην ομάδα».