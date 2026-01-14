Ένα ανέλπιστο ντεμπούτο για τον Κυριακίδη

Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης κλήθηκε να παίξει κάτω από τα δοκάρια της Ομόνοιας στο παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Και σίγουρα, δεν περίμενε να πάρει φανέλα βασικού σε ένα τόσο κρίσιμο ματς. Όμως, ο τραυματισμός Φαμπιάνο και η απουσία Ουζόχο στο Κόπα Άφρικα, με την Εθνική Νιγηρίας να βρίσκεται στα ημιτελικά, τον έφεραν να κάνει ντεμπούτο.

Και θέλει να συνδυαστεί το ντεμπούτο του, με πρόκριση της ομάδας του στην οκτάδα του κυπέλλου.

