Μπαρτσελόνα: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα και οι «μπλαουγκράνα» σκανάρουν την αγορά για τον κατάλληλο αντικαταστάτη. Αυτές είναι οι πιθανές λύσεις.

Ο μόνιμος σκόρερ της Μπαρτσελόνα για τα τελευταία χρόνια, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αποχωρεί από τους «μπλαουγκράνα» στο φινάλε της σεζόν και αφήνει μία τεράστια τρύπα στην κορυφή της επίθεσης του Χάνσι Φλικ.

Ο Γερμανός τεχνικό σκανάρει ολόκληρη την αγορά για να βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη που θα μπορέσει να μπει στα παπούτσια του Πολωνού αρχισκόρερ της ομάδας.

Ο πρώτος υποψήφιος αγωνίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Χούλιαν Άλβαρες έχει προσελκύσει πάνω του πολλά βλέμματα από τότε που αποκτήθηκε από τους Μαδριλένους, με τον Αργεντινό φέτος να μετράει 20 γκολ και εννέα ασίστ σε 49 εμφανίσεις.

Επόμενος στη σχετική λίστα είναι ο Ζοάο Πέδρο. Μπορεί ο Βραζιλιάνος να έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας για το επερχόμενο Μουντιάλ, ωστόσο τα 20 γκολ και οι εννέα ασίστ που μοίρασε φέτος στην παρθενική του χρονιά με τη φανέλα της Τσέλσι, δεδομένα δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Το τελευταίο όνομα είναι και το πιο απίθανο, καθώς αφορά τον Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος φέτος πραγματοποιεί χρονιά ικανή να του χαρίσει μέχρι και τη χρυσή μπάλα, με 58 γκολ και επτά ασίστ σε μόλις 50 εμφανίσεις. Βέβαια η Μπάγερν Μονάχου μοιάζει απίθανο να τον παραχωρήσει έτσι εύκολα.

