Πήρε 133.000, έχασε για λίγα δευτερόλεπτα άλλες 267

Εκτός από το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να ισχυροποιήσει τη θέση της εντός της πρώτης οκτάδας του Conference League και το γεγονός ότι δέχθηκε το πρώτο τέρμα στον όμιλο (διαβάστε ΕΔΩ), απώλεσε και 267 ευρώ.

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των 400 χιλιάδων ευρώ που δίνει η νίκη και των 133.000 που προσφέρει η ισοπαλία.

Συνολικά, πλέον, η ομάδα της Λάρνακας έφθασε τα 1.199 ευρώ από τα αποτελέσματά της, καθώς είχε άλλες δυο ισοπαλίες καθώς και δύο νίκες.

Θυμίζουμε ότι από τη συμμετοχή τους στη League Phase του Conference League οι κιτρινοπράσινοι είχαν εξασφαλίσει 3.170.000 ευρώ.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι θα προκριθούν, έχουν εξασφαλισμένα επιπλέον 400.000 ευρώ εάν είναι εντός οκτάδας και 200άδα εάν είναι από την 9η έως και 24η.

Από εκεί και πέρα, έσοδα θα προκύψουν από τα τηλεοπτικά και το market pool.