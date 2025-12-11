«Να εκτιμήσουμε τι έχουμε καταφέρει μέχρις στιγμής»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, μετά την ισοπαλία στη Σουηδία με τη Χάκεν.

Για την βελτιωμένη παρουσία στο β’ ημίχρονο: «Έχει ποιότητα η Χάκεν και ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Παλέψαμε και είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Είμαι περήφανος. Ευχαριστώ τον κόσμο μας που ήρθε. Είναι κρίμα όμως… νομίζω μαθηματικά είμαστε μέσα. Κάποιες φορές ξεχνάμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι. Να εκτιμήσουμε τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Είμαστε αήττητοι, πήραμε ένα βαθμό και έχουμε ελπίδες στο τελευταίο παιχνίδι για την οκτάδα».

Για την τελευταία φάση του αγώνα, στην οποία έφτασε κοντά στο να πετύχει και δεύτερο τέρμα: «Νομίζω ήταν η ίδια φάση με τον Ακοράν που σκόραρε με παρόμοιο τρόπο. Όταν το είδα μου ήρθε στο μυαλό αυτή η στιγμή. Δεν κατέληξε σε γκολ αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στην Χάκεν που πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό».