Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για όλους τους αγώνες

Ανακοίνωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε σχέση με τα σημερινά ντέρμπι:

«Η ΚΟΠ ανακοινώνει πως οι προγραμματισμένοι για σήμερα Σάββατο αγώνες της Cyprus League by Stoiximan θα διεξαχθούν κανονικά λόγω της σημαντικής βελτίωσης στις καριικές συνθήκες.

Η μόνη διαφοροποίηση που προκύπτει είναι πως ο αγώνας Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ θα αρχίσει στις 18:00 αντί στις 17:00 προκειμένου να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες με τη σκόνη, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας».