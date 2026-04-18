ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα έτοιμα για το «αιώνιο» ντέρμπι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αναμένεται άλλη μια μεγάλη ποδοσφαιρική μάχη

Σήμερα(18/4) στις 18:00, το Στάδιο ΓΣΠ γίνεται το επίκεντρο του κυπριακού ποδοσφαίρου, φιλοξενώντας το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ. Ένα παιχνίδι που κάθε χρόνο καθηλώνει όχι μόνο τους οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά και ολόκληρο το φίλαθλο κοινό της Κύπρου.

Η Ομόνοια, ως γηπεδούχος θα έχει στο πλευρό της τον «πράσινο λαό», καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί sold out, με τρεις κερκίδες να αναμένεται να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και βλέπουν το σημερινό παιχνίδι ως μια μεγάλη ευκαιρία να πετύχουν την πρώτη τους φετινή νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και να κάνουν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να μην διανύει την καλύτερη του πορεία στο πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ωστόσο παραμένει επικίνδυνος και αποφασισμένος. Με στόχο την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, οι «γαλαζοκίτρινοι» γνωρίζουν πως ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο ντέρμπι μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία και τη δυναμική τους. Και αυτοί, με τη σειρά τους, θα έχουν τη στήριξη των φιλάθλων τους, καθώς η νότια κερκίδα θα είναι κατάμεστη.

Όλα δείχνουν πως αναμένεται ένα ντέρμπι με ένταση, πάθος και δυνατές μονομαχίες, όπως άλλωστε αρμόζει στην ιστορία και τη σημασία αυτής της αναμέτρησης. Πέρα όμως από το αγωνιστικό κομμάτι, το κύριο ζητούμενο παραμένει το ευ αγωνίζεσθαι, εντός και εκτός γηπέδου, ώστε το ποδόσφαιρο να είναι ο μεγάλος νικητής.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το αποψινό παιχνίδι υπόσχεται συγκινήσεις και στιγμές που θα συζητηθούν. Οι προβολείς είναι στραμμένοι στο ΓΣΠ και η Λευκωσία ζει και αναπνέει για το μεγάλο ντέρμπι. 

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη