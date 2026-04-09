Με Τιμούρ, Μοράις και Γουόκαπ οι Πασχαλινές δημοπρασίες του Charity Idols!

Αντικείμενα και φανέλες ιστορικής και ανεκτίμητης αξίας μπορούν να αποκτήσουν οι φίλαθλοι αυτή την εβδομάδα στις Πασχαλινές δημοπρασίες στην πλατφόρμα charityidols.com οι οποίες στηρίζουν τα ιδρύματα Καραϊσκάκειο και Ιασόνειο καθώς και ένα έφηβο και δύο παιδιά 10 και 13 ετών με σοβαρές ασθένειες.

Στις δημοπρασίες ξεχωρίζει η φορεμένη φανέλα του Τιμούρ Κετσπάγια (ΑΕΚ Αθηνών) από το μακρινό 1995 να ξεπερνά από την πρώτη ώρα της δημοπρασίας στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ!

Μία άλλη ιστορική φανέλα είναι εκείνη του Νούνο Μοράις, από την νίκη του ΑΠΟΕΛ με 2-1 στο ΓΣΠ απέναντι στη Ζενίτ, στην ιστορική χρονιά της ομάδας στο Champions League τη σεζόν 2011/12, όπου ξεπέρασε τα χίλια ευρώ κατά τη χθεσινή μέρα.

Στις δημοπρασίες, οι οποίες λήγουν το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων, φανέλα του Τόμας Γουόκαπ με τις υπογραφές των καλαθοσφαιριστών του Ολυμπιακού, φανέλα του Γιάννη Σκοπελίτη από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ρόζενμποργκ το 2011 και φανέλα του Χρήστου Ταλιχμανίδη (ΠΑΟΚ) σεζόν 2020/21.

Το Charity Idols Κύπρου εύχεται με πολλή αγάπη σε όλο τον κόσμο Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!