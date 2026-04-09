ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Τιμούρ, Μοράις και Γουόκαπ οι Πασχαλινές δημοπρασίες του Charity Idols!

Η φανέλα του Τιμούρ πέρασε το ποσό των 2.000 ευρώ

Αντικείμενα και φανέλες ιστορικής και ανεκτίμητης αξίας μπορούν να αποκτήσουν οι φίλαθλοι αυτή την εβδομάδα στις Πασχαλινές δημοπρασίες στην πλατφόρμα charityidols.com οι οποίες στηρίζουν τα ιδρύματα Καραϊσκάκειο και Ιασόνειο καθώς και ένα έφηβο και δύο παιδιά 10 και 13 ετών με σοβαρές ασθένειες.

Στις δημοπρασίες ξεχωρίζει η φορεμένη φανέλα του Τιμούρ Κετσπάγια (ΑΕΚ Αθηνών) από το μακρινό 1995 να ξεπερνά από την πρώτη ώρα της δημοπρασίας στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ!

Μία άλλη ιστορική φανέλα είναι εκείνη του Νούνο Μοράις, από την νίκη του ΑΠΟΕΛ με 2-1 στο ΓΣΠ απέναντι στη Ζενίτ, στην ιστορική χρονιά της ομάδας στο Champions League τη σεζόν 2011/12, όπου ξεπέρασε τα χίλια ευρώ κατά τη χθεσινή μέρα.

Στις δημοπρασίες, οι οποίες λήγουν το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων, φανέλα του Τόμας Γουόκαπ με τις υπογραφές των καλαθοσφαιριστών του Ολυμπιακού, φανέλα του Γιάννη Σκοπελίτη από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ρόζενμποργκ το 2011 και φανέλα του Χρήστου Ταλιχμανίδη (ΠΑΟΚ) σεζόν 2020/21.

Το Charity Idols Κύπρου εύχεται με πολλή αγάπη σε όλο τον κόσμο Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

