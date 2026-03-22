Άξια της μοίρας της η ΑΕΛ, παραμένει στον «βυθό» ο Εθνικός

Η ΑΕΛ κόλλησε στο 1-1 με τον Εθνικό στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των πλέι άουτ, και η εικόνα της συνεχίζει να προβληματίζει. Οι Αχνιώτες άνοιξαν το σκορ με τον Γιούση στο 27', ενώ στην πρώτη φάση του δευτέρου μέρους ο Φιλιώτης διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού είναι πλέον στους 34 βαθμούς και στο +8 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η ομάδα της Άχνας μόλις στους 24, γεγονός που συνεχίζει να τους προβληματίζει.

Για την ΑΕΛ, το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο οι βαθμοί, αλλά η συνολική εικόνα. Χωρίς σαφή αγωνιστική ταυτότητα και με εμφανείς αδυναμίες σε δημιουργία και άμυνα, η ομάδα καλείται να βρει άμεσα λύσεις. Διαφορετικά, η συνέχεια της σεζόν προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολη.

Από την άλλη, ο Εθνικός εκμεταλλεύτηκε τα κενά και έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι σκληροτράχηλος αντίπαλος, ειδικά σε τέτοια ματς. Βέβαια, δεν είναι αρκετή η ενθαρρυντική εικόνα, καθώς χρειάζεται τρίποντα για να ανασάνει.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος αγώνα.

90+3΄ - Ο Αντερέγκεν με κεφαλιά δεν βρίσκει εστία

72΄- Κεφαλιά του Σαβό μετά από γέμισμα του Γκλάβσιτς, μαζεύει εύκολα ο Τούμπας

69΄ - Δυνατή κεφαλιά του Γιούση, μαζεύει όμως ο Κυριάκου

62΄ - Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιούση ο Γκονζάλες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά μετά από έλεγχο του VAR το γκολ ακυρώνεται για χέρι του σκόρερ

46΄- ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ 1-1 - Ισοφάριση με κεφαλιά του Φιλιώτη στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα του Μιλοσάβιεβιτς

Έναρξη 2ου ημιχρόνου

45΄+1 - Λήξη 1ου ημιχρόνου

45΄ - Σουτ του Φιλώτη από το ύψος της περιοχής, μαζεύει σταθερά ο Τούμπας

27΄ ΓΚΟΛ για τον Εθνικό 0-1 - Μετά από ωραία σέντρα του Παπαγεωργίου, ο Γιούσης με όμορφο πλασέ ανοίγει το σκορ

21΄- Μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία του Εθνικού με τον Αντερέγκεν, πρώτα απεκρούει ο Κυριάκου, μετέπειτα ο Στεφάνοβιτς προ της γραμμής

16΄ - Άλλο ένα σουτ του Μασέκο, περνάει μόλις έξω

14΄ - Λάθος του Μπάχανακ, έκλεψε ο Μασέκο σούταρε, χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα

9΄ - Όμορφο, φαλτσαριστό πλάσε από τον Φορεστιέρι, η μπάλα μόλις έξω

5΄ - Πρώτο σουτ στο παιχνίδι για την ΑΕΛ από τον Γκλάβσιτς εκτός περιοχής, απέκρουσε σταθερά ο Τούμπας

1΄ - Έναρξη αγώνα

ΑΕΛ: Κυριάκου, Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβιεβιτς, Μπογκντάν, Φιλιώτης, Γκλάβσιτς, Ζόκε, Παρούτης (58' Μούκε), Φορεστιέρι (58' Μακρής), Σάβο, Μασέκο (75' Νεοφύτου).

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Λομοτέι, Μπάχανακ, Μάρτινς, Ρεντέρια, Κονφέ (83' Αγγελόπουλος), Παπαγεωργίου (60' Γκονζάλες), Πεχλιβάνης, Μασάδο (90'+5 Γιάλλουρος), Γιούσης (90'+5 Ψάλτης), Αντερέγκεν.

ΣΚΟΡΕΡ: 46' Φιλιώτης / 27΄Γιούσης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 78' Σαβό, 81' Στεφάνοβιτς, 87' Ζόκε / 43΄ Γιούσης, 83' Αντερέγκεν

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης