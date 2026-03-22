Διαφωνίες Γκασπερίνι με διοίκηση για τις μεταγραφές

Βαρύ είναι το κλίμα στη Ρόμα το τελευταίο διάστημα, μετά την πτώση της ομάδας στην 6η θέση της Serie A και τον αποκλεισμό από τη Μπολόνια στο Europa League, εξέλιξη που έχει εντείνει την πίεση σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει σοβαρά παράπονα από τη διοίκηση, τα οποία δεν είναι καινούργια, καθώς υπήρχαν ήδη από το περασμένο καλοκαίρι και συνεχίστηκαν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο ίδιος φέρεται να θεωρεί ότι αρκετές κινήσεις στο ρόστερ έγιναν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος της διοίκησης Κλαούντιο Ρανιέρι έχει ταχθεί στο πλευρό του τεχνικού διευθυντή Ρίκα Μασάρα, γεγονός που φαίνεται να έχει επιβαρύνει τις σχέσεις του με τον Γκασπερίνι. Η διαφωνία επικεντρώνεται κυρίως στις μεταγραφές, με τον Ιταλό τεχνικό να διαφωνεί με την απόκτηση παικτών όπως οι Τσιμίκας, Φέργκιουσον, Ελ Αϊναουί, Βας και Μπέιλι, οι οποίοι προωθήθηκαν από τον Μασάρα με τη στήριξη του Ρανιέρι.

Παρά την εσωτερική ένταση, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Νταν Φρίντκιν, συνεχίζει να στηρίζει όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ζητώντας ενότητα ενόψει της κρίσιμης συνέχειας της σεζόν. Η μάχη για την έξοδο στο Champions League παραμένει ανοιχτή, ωστόσο σε περίπτωση αποτυχίας, δεν αποκλείεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό της ομάδας.