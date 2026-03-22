Σούπερ ανατροπή η Σάντερλαντ σόκαρε τη Νιουκάστλ στο 90'+1

Ντέρμπι βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα των φίλων της Σάντερλαντ, διεξήχθη στο Σεντ Τζέιμς Παρκ ανάμεσα στη Νιουκάστλ και τις «μαυρόγατες» για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Η Σάντερλαντ αν και έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ χάρη στο τέρμα του Γκόρντον (10’) σήκωσε κεφάλι, κοίταξε στα μάτια τις «καρακάξες» και με σπουδαία ανατροπή πανηγύρισαν έξαλλα ένα σπουδαίο τρίποντο, χάρη στα τέρματα του Ταλμπί (57’) και σαφώς του Μπρόμπεϊ στην εκπνοή του παιχνιδιού για το τελικό 2-1.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η ονειρική επιστροφή της Σάντερλαντ στη μεγάλη κατηγορία, με τις «μαυρόγατες» να πετυχαίνουν το 2/2 απέναντι στη μισητή τους αντίπαλο, καθώς και στον πρώτο γύρο είχαν επικρατήσει με 1-0.

Όλα ξεκίνησαν ιδανικά για τους γηπεδούχους με τον Γκόρντον να ανοίγει το σκορ με την ολοκλήρωση του πρώτου 10λέπτου της αναμέτρησης. Ο Βολτεμάντε πήρε την μπάλα από το λάθος του αντίπαλου κίπερ, άνοιξε στον Γκόρντον και με άψογο τελείωμα από πλάγια θέση έγραψε με εντυπωσιακό τρόπο το 1-0.

Η απάντηση της Σάντερλαντ ήρθε στο 57ο λεπτό. Σε μία φάση διαρκείας με τη Νιουκάστλ να αδυνατεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της, αυτή κατέληξε στον Ταλμπί και ο Μαροκινός κεραυνοβόλησε τα αντίπαλα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το παιχνίδι έδειχνε πως δύσκολα θα ξεκόλλαγε από την ισοπαλία, ωστόσο τα τραγικά αμυντικά λάθη των γηπεδούχων έδωσαν την ευκαιρία στις «μαυρόγατες» για ένα τρελό διπλό. Με απανωτά λάθη και τεράστια κενά στα μετόπισθεν η Σάντερλαντ βρήκε την ευκαιρία και χτύπησε στο 90+1’ με τον Μπρόμπεϊ να παίρνει το ριμπάουντ από το δικό του σουτ και σχεδόν προ κενής εστίας έγραψε το τελικό 2-1.