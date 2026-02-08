Αντίδραση από τους ΑΠΟΕΛίστες και αποδοκιμασίες σε Πετρίδη - Χρήση δακρυγόνων και παρέμβαση «Αίαντα»

Έντονες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ ξέσπασαν μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο ΓΣΠ.

Μετά από το τέλος του αγώνα, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων μαζεύτηκαν έξω από την Δυτική εξέδρα και αποδοκίμασαν την διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη.

Μάλιστα για να κατέβουν οι τόνοι έπρεπε να παρέμβει η Αστυνομία με τον Αίαντα ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων για να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο.